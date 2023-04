Amazon Prime erweitert Video-Angebot: Neuer Vertrag mit Hollywood-Filmstudio

Von: Yannick Hanke

Prime Video, der Streamingdienst von Amazon, baut sein Angebot an Filmen und Serien mal wieder aus. Möglich macht es die Übernahme von einem traditionsreichen Filmstudio. © Daniel Reinhardt/dpa/Symbolbild

Kunden von Prime Video, dem Streamingdienst von Onlineversandhändler Amazon, können sich freuen. Denn neue Lizenzen erweitern das Film- und Serienangebot.

Kassel – Seit über neun Jahren besteht der Streamingdienst von Onlineversandhändler Amazon. Im Februar 2014 als Amazon Instant Video gestartet, firmiert das stetig wachsende Film- und Serienangebot über den „Umweg“ Amazon Video seit Februar 2018 unter dem Namen Prime Video. Das digitale Expandieren hat dabei noch längst kein Ende gefunden – wie der jüngste Deal vom Amazon beweist.

Prime Video wächst weiter: Streamingdienst von Amazon erwirbt James-Bond-Studio – und bietet Nutzern MGM+ International an

Nachdem Amazon die traditionsreichen Metro-Goldwyn-Mayer Studios (MGM) im Frühjahr 2022 übernommen hatte – die unter anderem für die James-Bond-Filme verantwortlich zeichnen –, besteht auch ein entsprechender Channel. Wer über eine gültige Mitgliedschaft bei Amazon Prime verfügt, kann sich den Channel für 3,99 Euro monatlich dazu buchen. Bei gleichbleibendem Preis erfolgt nun der nächste Schritt – hin zu MGM+ International.

Wie unter anderem der Business Insider berichtet, können Prime-Video-Kunden via MGM+ International künftig auch Inhalte vom kanadischen Medienunternehmen Lionsgate abrufen. Die bereits 1995 gegründete Firma ist unter anderem im Filmvertrieb tätig und verfügt beispielsweise über die Filmrechte von der Saw- sowie der Tribute-von-Panem-Reihe.

Amazon schließt neuen Content-Deal ab – MGM+ International für Kunden von Prime Video buchbar

Lionsgate+ ist der legitime Nachfolger von Starzplay, Ableger des US-amerikanischen Fernsehsenders Starz und ein ehemaliger Prime Video Channel. Eigentlich war geplant, dass Lionsgate+ expandiert und sein Angebot beispielsweise auch auf den Pay-TV-Sender Sky erweitert. Dann wurde jedoch überraschend der Rückzug aus dem deutschen Markt verkündet.

Hinter vielen Blockbuster-Titeln verbirgt sich das Filmstudio Metro Goldwyn Mayer (MGM), mit dem brüllenden Löwenkopf im Einspieler. © Imago

Die Serien und Filme, die das Angebot von Lionsgate+ umfasst, aber auch von Starz, können Prime-Video-Kunden fortan also bei MGM+ International schauen. Dieser Content-Deal von Amazon gilt für Nutzer in Deutschland, Österreich, Italien, Spanien und in den Niederlanden, berichtet serienjunkies.de. Bisherige Kunden von Lionsgate+ können dabei ohne Zusatzkosten zum neuen Prime-Video-Channel wechseln.

MGM+ International bei Prime Video: Welche Filme und Serien bietet der neue Channel von Amazon an?

In Deutschland firmiert MGM+ International (noch) unter dem Namen MGM. Wie eingangs erwähnt, ist eine gültige Mitgliedschaft bei Amazon Prime, die monatlich 8,99 Euro oder 89,90 Euro jährlich kostet, die Voraussetzung hierfür. Im nächsten Schritt muss der neue Channel im Portfolio vom Amazon-Streamingdienst dann noch für 3,99 Euro monatlich dazu gebucht werden. Doch welche Inhalte verspricht MGM+ International seinen Nutzern überhaupt?

American Psycho (Film)

Weeds – Kleine Deals unter Nachbarn (Serie)

Reservoir Dogs (Film)

Mad Men (Serie)

American Pie (Film)

Nashville (Serie)

Carrie (Film)

Harry & Sally (Film)

Rain Main (Film)

Grundsätzlich wartet MGM+ International mit diversen Kultfilme und -serien auf. Weitere, zum Teil auch exklusive Titel, sollen laut Prime-Video-Aussage, künftig folgen. Die eigene Marke soll in Ländern wie Deutschland oder Österreich ausgebaut werden, „in denen wir weitere Investitionen in Inhalte tätigen, um die Stärke der kultigen Marke zu nutzen und unser Wachstum als internationaler Premium-Streamingservice zu beschleunigen“, so Chris Brearton, Chief Operating Officer von MGM.

Amazon setzt auf Kultfaktor: Für wen sich der MGM+ International Channel von Prime Video lohnt

Lohnt es sich denn für Prime-Video-Nutzer, den MGM+ International Channel dazu zu buchen? Grundsätzlich stellen die kostenpflichtigen Prime Video Channels eine Erweiterung zum Gesamtprogramm dar, das bereits durch eine „einfache“ Buchung von Prime Video besteht.

Oftmals sind es vor allem Klassiker sowie Kultfilme- und serien, mit denen der jeweilige Channel punkten kann. In welchem Ausmaße die angekündigten exklusive Titel erfolgen sollen, ist hingegen noch nicht bekannt. Es gibt aber die Möglichkeit, ein Testangebot von MGM+ International zu nutzen. Innerhalb von einer Woche kann der digitale Katalog genau studiert werden – frei von jeglichen Kosten. (han/Stand der Daten: 17. April 2023)