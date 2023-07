Sonnenspray oder Sonnencreme? Studie zeigt drastischen Unterschied bei der Schutzwirkung

Von: Felina Wellner

Auf die Haut gesprüht und direkt eingezogen – Sonnenschutz-Sprays sind praktisch. Aber wie gut schützen sie wirklich? Eine Studie zeigt Probleme auf.

Brisbane – Eine Studie der Griffith University in Brisbane, Australien hat sich mit dem Schutz durch Sonnenspray beschäftigt. Dabei berücksichtigten die Forschenden, dass am Strand häufig windige Bedingungen herrschen. Eine perfekte Voraussetzung, um sich in große Wellen hineinzustürzen und mit einem Surfboard über das Wasser zu gleiten. Eine weniger gute Voraussetzung, um mit einem Spray alle Körperstellen ausreichend vor der Sonne zu schützen, so das Ergebnis der Studie.

Sonnenspray statt Sonnencreme? Studie zeigt die fatale Auswirkung von Wind auf den Schutz

Für den richtigen Sonnenschutz gibt es einiges zu beachten. So stehen unter anderem je nach Hauttyp verschiedene Lichtschutzfaktoren und verschiedene Produktformen à la Sonnencreme, -milch und -spray zur Auswahl. Die australische Forschungsgruppe hat dabei Sonnenspray genauer unter die Lupe genommen und für ihre Studie mit dem Krebsrat des Bundesstaates Victoria und der australischen Behörde für Strahlenschutz und nukleare Sicherheit zusammengearbeitet. Der Sonnencreme-Verlust bei drei unterschiedlichen Windstärken und fünf verschiedenen Produkten wurde ermittelt. Die Ergebnisse:

Windstille: 0 km/h Eine Flasche reicht für etwa 2,5 Anwendungen Leichte Brise: 10 km/h etwa 54 % Sonnencreme-Verlust Mäßiger Wind: 20 km/h etwa 70 % Sonnencreme-Verlust

Um Spray-Produkte und ihre Anwendung bei windigen Bedingungen zu testen, nutzten die Forschenden einen kalibrierten Ventilator und ein Gerät zur Messung der Windgeschwindigkeit. Es zeigte sich: Bei windigen Bedingungen landet mehr Sonnenschutz in der Atmosphäre als auf dem Körper.

Sonnenspray-Studie zeigt: Nicht alles landet auf der Haut. (Symbolfoto) © IMAGO/Rene Traut

Die durchschnittliche Windgeschwindigkeit auf Sylt in den Sommermonaten Juni bis August liegt laut weatherspark.com bei etwa 21, 6 km/h. Dann ist mit einem Verlust von 70 Prozent des aufgetragenen Sonnenschutz-Sprays zu rechnen. Bei einem der getesteten Produkte sind bei einer solchen Windstärke sogar 93 Prozent verflogen.

Studie zeigt: So viel Sonnenspray müssen wir auftragen

Um trotz dieser hohen Verschwendungsquoten gut geschützt zu sein, wird reichlich Inhalt benötigt. Ausgehend von den fünf Testprodukten der Studie sind folgende Richtwerte festzuhalten: Wenn kein Wind weht, reicht eine Sprühdose (175 Gramm) lediglich für etwa 2,5 Ganzkörper-Anwendungen. Mit dem Schutzverlust bei mäßigem Wind braucht es mehr als eine, teilweise sogar mehr als zwei Flaschen für eine Anwendung. Der anfänglich praktische Eindruck des Spray-Formats wird so getrübt. Mehr Schutz bei der Verwendung von deutlich weniger Inhalt – eine gute Sonnencreme stellt sich den Erkenntnissen zufolge als bessere Alternative heraus. Damit keine Giftstoffe entstehen, ist auf das Ablaufdatum zu achten. (Felina Wellner)