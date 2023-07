Straßenverkehr: Wer hat eigentlich Vorfahrt, wenn man wendet?

Von: Sandra Sporer

Auf einer Vorfahrtsstraße hat man Vorfahrt. Aber ist das auch beim wenden so? Diese Frage sorgte selbst bei Gesetzgebern für Kopfschmerzen.

Kassel – Die richtige Ausfahrt verpasst? Dann ist der schnellste Weg, mit dem Auto zu wenden. Aber wie sieht es in diesem Fall mit der Vorfahrt aus? Sprich, hat man weiterhin die Vorfahrt, wenn man auf einer Vorfahrtsstraße wendet? Sogar Gerichte haben sich schon mit dieser Frage beschäftigt und kamen zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Die Gerichte sind sich nicht einig, wer beim Wenden Vorfahrt hat

In einem Urteil des OLG Düsseldorf, auf das das Portal efahrer.com verweist, wird die gesamte Fahrbahn als Vorfahrtsstraße gewertet. Damit hätte man auch beim Wenden auf einer Vorfahrtsstraße weiterhin Vorfahrt. Auch Verkehrsschilder geben immer wieder Rätsel auf. Zum Beispiel das Schild mit dem „Ei“ auf Wellen, auch das Verkehrszeichen 467 gibt ebenfalls oft Rätsel auf.

An einer Kreuzung ist der Grünstreifen unterbrochen und man darf Wenden. Ob man dabei weiterhin Vorfahrt hat ist eine knifflige Frage, mit der sich sogar schon Gerichte beschäftigt haben. © Hans Blossey/IMAGO

Mit dieser Meinung ist das Düsseldorfer Oberlandesgericht allerdings eher in der Minderheit. In den Entscheidungen vieler anderer Gerichte wie beispielsweise dem OLG Hamburg oder dem OLG Karlsruhe hat man beim Wenden keinen Vorfahranspruch.

Nicht jeder weiß, wer beim Wenden Vorfahrt hat – deshalb immer vorsichtig fahren

Das OLG Hamburg und viele andere Gerichte werten das Wenden wie ein zweimaliges links abbiegen. „Deswegen gilt dann Paragraf 9 Absatz 4 der Straßenverkehrsordnung und da steht drin, dass eben ein Linksabbieger einen Rechtsabbieger, der ihm entgegenkommt, durchfahren lassen muss“, klärt ADAC-Clubjurist Stephan Miller in einem YouTube-Video des ADAC auf.

Nachdem sich jedoch nicht einmal die Gerichte zu hundert Prozent einig sind, sollte man nicht blind darauf vertrauen, dass andere Verkehrsteilnehmer wissen, wie sie sich in dieser Situation zu verhalten haben und wer Vorfahrt hat. Am sichersten ist es, beim Wenden vorsichtig vorzugehen und ein genaues Auge darauf zu haben, wie die anderen Fahrer sich verhalten. Auch gut zu wissen ist, in welchen Fällen rechts vor links gilt. (sp)