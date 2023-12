Von: Cefina Gomez

Netflix und Chill, bekommt 2024 ein ordentliches Upgrade. Auf diese Serien-Highlights und Staffel-Fortsetzungen dürfen sich Netflix-Zuschauer freuen.

Kassel – Sämtlicher Neujahrsvorsätze könnten von Netflix womöglich durchkreuzt werden. Im neuen Jahr verführt der Streaming-Dienst seine Zuschauer nämlich mit neuen Serien und spannenden Staffel-Fortsetzungen zum Serienmarathon.

Das Entertainment-Repertoire könnte 2024 kaum spannender sein. Einige Serien-Junkies warten bereits seit Monaten auf die angekündigten Serien Weiterführungen. Wer zu ungeduldig ist, kann mit einem Geheim-Code in der Zwischenzeit auf versteckte Serien, Filme auf Netflix zugreifen.

Wie Faktastisch berichtet, kündigt Netflix eine vielversprechende zweite Staffel der bahnbrechenden Erfolgsserie „Squid Game“ an, die inzwischen den Titel der beliebtesten Netflix-Produktion aller Zeiten trägt. Die Fans können gespannt sein, welche fesselnde Wendung die Geschichte in der kommenden Season nehmen wird.

Lily Collins wird erneut in ihrer charmanten Rolle als Emily Cooper für die vierte Staffel in dem Serien-Hit „Emily in Paris“ zu sehen sein. Die Produktion verspricht Unterhaltung mit ausgefallener Mode. Für Action-Liebhaber steht das mit Spannung erwartete Finale von „Vikings: Valhalla“ bevor. Die epische Serie wird mit einem Höhepunkt enden, der die Fans in seinen Bann ziehen dürfte.

Freunde von Liebesdramen und historischen Settings dürfen sich auf die Fortsetzung von „Bridgerton“ freuen, die mit einer dritten Staffel aufwartet. Die Serie, die sich um die Londoner High-Society in der Ballsaison um 1800 dreht, ist für seine mitreißenden Handlungen bekannt geworden.

Auch wenn Netflix noch kein genaues Veröffentlichungsdatum preisgegeben hat, soll das Finale der Stalkerserie „You – Du wirst mich lieben“, im kommenden Jahr auf der Streaming-Plattform erscheinen. Es bleibt abzuwarten, welche schockierenden Enthüllungen und Wendungen die Zuschauer in den Bann ziehen werden.

Netflix-Nutzer werden wohl positiv überrascht sein, von dem Angebot, dass ihnen im kommenden Jahr zur Verfügung steht. Während einige wütenden Netflix-Kunden gekündigt haben, nachdem Netflix dieses Jahr mit der Drohung Ernst gemacht hat und Passwort-Teiler mittlerweile zur Kasse gebeten werden, dürfen sich die Zahlungswilligen über ein neues Programm freuen.

Serien-Fortsetzungen und Serien-Highlights 2024

Sonic Prime, Staffel 3 (Finale) – Start: Januar

Gyeongseong Creatures, Staffel Teil 2 – Start: Januar

DI4RIES, Staffel 2 Teil 2 – Start: März

Rising Impact, Staffel 2 – Start: August

Arcane, Staffel 2 – Start: November

Alice in Borderland, Staffel 3

AlRawabi School for Girls, Staffel 2

Auf der Suche nach Ola, Staffel 2

Beastars, Staffel 3 (Finale)

Befruchtet, Staffel 2

Big Mouth, Staffel 8 (Finale)

Black Mirror, Staffel 7

Blood & Water, Staffel 4

Blood of Zeus, Staffel 2

Blood of Zeus, Staffel 3

Bridgerton, Staffel 3

Castlevania: Nocturne, Staffel 2

Class, Staffel 2

Cobra Kai, Staffel 6 (Finale)

Code des Verbrechens, Staffel 2

Das Gesetz nach Lidia Poët, Staffel 2

Das Mädchen im Schnee, Staffel 2

Delhi Crime, Staffel 3

Der Prinz der Drachen, Staffel 6

Der Prinz der Drachen, Staffel 7 (Finale)

Der Vogel und die Löwin, Staffel 3

Der Wahlkämpfer, Staffel 2

Die grünen Handschuhe, Staffel 2

Die Kaiserin, Staffel 2

Die wilden Neunziger!, Staffel 2

Diplomatische Beziehungen, Staffel 2

Ein anderes Selbst, Staffel 2

Elite, Staffel 8 (Finale)

Emily in Paris, Staffel 4

Ersan Kuneri, Staffel 2

Fake Profile, Staffel 2

Fatma, Staffel 2

Ginny & Georgia, Staffel 3

Girls5Eva, Staffel 3

Guten Morgen, Verônica, Staffel 3

Heartbreak High, Staffel 2

Heartstopper, Staffel 3

Hellbound, Staffel 2

Khakee: The Bihar Chapter, Staffel 2

Kimi ni Todoke, Staffel 3

Kleo, Staffel 2

La Primera Vez, Staffel 2

Love, Death & Robots, Staffel 4

Mitternacht im Pera Palace, Staffel 2

Mo, Staffel 2 (Finale)

Outer Banks, Staffel 4

Rabo de Peixe, Staffel 2

Rana Naidu, Staffel 2

Sintonia, Staffel 5 (Finale)

Squid Game, Staffel 2

Star Trek: Prodigy, Staffel 2

Süße Magnolien, Staffel 4

Sweet Home, Staffel 3

Sweet Tooth, Staffel 3 (Finale)

The Lincoln Lawyer, Staffel 3

The Night Agent, Staffel 2

The Recruit, Staffel 2

The Umbrella Academy, Staffel 4 (Finale)

The Upshaws, Staffel 5

The Upshaws, Staffel 6

The Victims‘ Game, Staffel 2

The Watcher, Staffel 2

Unstable, Staffel 2

Vikings: Valhalla, Staffel 3 (Finale)

Virgin River, Staffel 6

Wieder 15, Staffel 3

XO, Kitty, Staffel 2

You – Du wirst mich lieben, Staffel 5 (Finale)

Young Royals, Staffel 3 (Finale)