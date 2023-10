Reifendruck für fast 80 Euro? Tochter erzählt ihrem entsetzten Vater von „Premium-Luft“-Service

Von: Sandra Sporer

Wie bitte; ein Reifendruck-Service für rund 80 Euro? Das muss doch Abzocke sein – oder eben ein gelungener Streich, der momentan auf TikTok gefeiert wird.

Washington D.C. – Immer wieder sorgen Videos von Streichen – auf Englisch Pranks –, die auf der Social-Media-Platform TikTok hochgeladen werden, für Aufsehen. So entfachte jüngst ein vielfach kopierter Prank, bei dem Eltern ein Ei auf dem Kopf ihrer Kleinkinder aufschlugen, eine heftige Debatte. Dagegen ist der Streich der TikTok-Nutzerin Sarah K vergleichsweise harmlos. Im Video sieht man die junge Frau, die bosnisch-herzegowinische Wurzeln hat, wie sie ihren Vater anruft und ihm erzählt, sie hätte an der Tankstelle ihren Reifendruck anpassen lassen.

Tochter spielt Vater einen Streich und behauptet, sie hätte knapp 80 Euro für „Premium-Luft“ gezahlt

Der Streich besteht darin, dass sie behauptet, dieser Service hätte sie 80 Dollar (76,04 Euro) gekostet. Denn, so hätten die Tankstellenmitarbeiter ihr erklärt, es handele sich um „Premium-Luft“.

Sarahs Vater ist daraufhin hörbar schockiert. „Nein, nein, tu das nicht! Die haben dich reingelegt!“, hört man ihn in fast schon flehendem Ton sagen. Allzu lange lässt seine Tochter ihn immerhin nicht schmoren. Schnell verrät sie ihm: „Ich scherze nur“.

Auf TikTok wird der Streich gefeiert, das Verhalten des Vaters bewundert

Bei den Zuschauern kommt der Prank gut an. Immerhin hat das Video schon über achtzigtausend Likes. In den Kommentaren findet man viel Sympathie für Sarahs Vater. „Er ist definitiv hin und her gelaufen, während er telefoniert hat“, schreibt ein Nutzer. Mehrere Follower sind auch beeindruckt, dass er nicht wütend auf seine Tochter wird. So meint ein Nutzer etwa: „Wenn ich das meinem Vater sagen würde, würde er mich umbringen.“ Ein weiterer Kommentar lautet: „Entspanntestes Gespräch aller Zeiten“.

Ebenfalls sehr lustig war die Reaktion einer Katze, deren Besitzerin sie mit einem zweiten Stubentiger aus Papier hereinlegte. Aber nicht immer sind TikTok-Videos so positiv. So sorgte etwa Anfang des Jahres die „Devious licks“-Challenge für viel Ärger. Bei dem TikTok-Trend sollten möglichst ausgefallene oder teure Gegenstände gestohlen werden, was auch zu Sachbeschädigung an vielen Schulen führte. (sp)