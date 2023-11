Bis zu 10.000 Euro: Wann Salz streuen im Winter teuer wird

Von: Karolin Schäfer

Entzündete Pfoten bei Tieren und verunreinigte Böden: Streusalz kann große Schäden anrichten. In einigen Kommunen ist der private Einsatz daher verboten.

Kassel – Mit dem ersten Schnee in Deutschland kündigt sich der Winter an. Ab dem 1. Dezember beginnt der meteorologische Winteranfang. Dann können Schnee und Glatteis auf der Straße zur Gefahr für Autofahrer werden. Damit auch Gehwege und Einfahrten nicht zur Rutschpartie werden, helfen viele mit Streusalz nach. Doch das kann vielerorts empfindliche Strafen nach sich ziehen.

Streusalz im Winter gegen Glatteis? Mittel schädigt nicht nur Umwelt, sondern auch Bauwerke

Hauseigentümer müssen sicherstellen, dass im Winter alle Wege auf dem Grundstück ohne Gefahr genutzt werden können. Das heißt: Schnee und Eis müssen weg. Dabei sollte in vielen Kommunen Streusalz nicht immer das Mittel der Wahl sein.

Denn sonderlich klimafreundlich ist diese Methode nicht. Nach Angaben des Umweltbundesamtes ist der Einsatz besonders für Bäume und andere Pflanzen, Tiere, Gewässer, Fahrzeuge und Bauwerke schädlich. So könne sich etwa mit Schmelzwasser versickertes Streusalz in Straßenrandböden über viele Jahre anreichern. Auch Betonbauwerke „leiden wegen der korrosiven Wirkung der Salze“, heißt es.

Streusalz in einigen Regionen verboten: „Beseitigung verursacht hohe Kosten“

In den vergangenen zehn Jahren wurden den Angaben zufolge im Mittel jährlich rund 1,5 Millionen Tonnen gestreut. In besonders harten Wintern könne die Menge auch mal auf über vier Millionen Tonnen Streusalz steigen. „Die Beseitigung oder Eindämmung der Schäden verursachen jährlich hohe Kosten“, informierte das Umweltbundesamt. Deshalb ist der private Einsatz von Streusalz in vielen Regionen verboten. Wer gegen die Auflage verstößt, muss mit einem Bußgeld rechnen. Händler weisen meist aber nicht auf ein solches Verbot hin.

Untersagt ist es laut ntv etwa in Berlin, Duisburg, Freiburg, Hamburg, Lübeck, München, Schwerin und Wiesbaden. Bis zu 10.000 Euro könnten je nach Region fällig werden. In Kassel droht ein Bußgeld von bis zu 500 Euro. Doch es gibt auch Ausnahmen, betonte das Umweltbundesamt. Diese betreffen meist Treppen und „andere kritische Bereiche“. Bevor Sie also zum Streusalz greifen, sollten Sie sich bei der jeweiligen Kommune über die geltenden Regelungen informieren. Eine einheitliche Regel auf Bundes- oder Länderebene gibt es nämlich nicht.

Glatteis und Schnee im Winter: Diese umweltfreundlichen Alternativen zu Streusalz gibt es

Die umweltfreundlichste Alternative zu Streusalz ist, den Schnee mit Schippe und Besen zu entfernen. Auf vereisten Wegen ist das aber nicht immer möglich. Glatteis kann stattdessen auch mit abstumpfenden Mitteln bestreut werden, etwa Splitt, Granulat oder Sand, empfiehlt die Verbraucherzentrale Hamburg.

Diese lassen das Eis zwar nicht schmelzen, erhöhen dagegen aber die Griffigkeit des Bodens. Die Verbraucherzentrale rät zudem beim Produktkauf auf das Symbol „Blauer Engel“ zu achten. Die Streusalz-Alternativen sind dann nämlich salzfrei. Zudem könne das Streumittel – nachdem es getrocknet wurde – wieder zusammengekehrt werden. Das reduziere nicht nur die Staubbelastung in der Luft, auch für den kommenden Einsatz könne das Streusalz dann wieder verwendet werden. Erst im Jahr 2021 sorgte der unerlaubte Einsatz von Streusalz in Kassel für Ärger. (kas)