Strom- und Gaspreise sollen sinken – kommen Preissenkungen beim Verbraucher an?

Von: Robin Dittrich

Im vergangenen Jahr stiegen die Gas- und Strompreise stark an. Experten zufolge sollen diese Preise bald sinken, doch kommen sie auch beim Verbraucher an?

Hamburg – Viele Verbraucher in Deutschland lassen die aktuellen Gas- und Strompreise verzweifeln. Laut des Vergleichsportals Verivox kostet eine Kilowattstunde Gas aktuell im Schnitt 11,3 Cent, eine Kilowattstunde Strom rund 36,1 Cent. Geht es nach Experten, sinken diese Preise in nächster Zeit – kommen diese Preisvorteile beim Verbraucher an? Darüber berichtet nun 24hamburg.de.

Problem: Hohe Gas- und Strompreise Gaspreis 2023 pro Kilowattstunde: 11,3 Cent (laut Verivox) Strompreis 2023 pro Kilowattstunde: 36,1 Cent (laut Verivox) Expertenmeinung: Preise sinken im Laufe des Jahres

Experten rechnen mit sinkenden Strompreisen im Jahr 2023 – Profitieren nun Verbraucher?

Die Strom- und Gaspreise stiegen im Jahr 2022 stark an. Hauptgrund dafür war der russische Angriffskrieg, der seit mittlerweile einem Jahr wütet. Was die Energiepreise angeht, sehen Experten ein Licht am Ende des Tunnels. „Wir erwarten, dass die Preise für Neukundinnen und Neukunden in den kommenden Wochen weiter sinken“, sagte Energie-Geschäftsführer Steffen Suttner von Check24 gegenüber der dpa. Im gleichen Zuge fügte er jedoch an, dass das stark vom kommenden weltpolitischen Geschehen abhänge.

Die Strom- und Gaspreise sollen Experten zufolge in den nächsten Monaten sinken – kommen sie beim Verbraucher an? © Sascha Steinach/Imago (Symbolbild)

Auch das Vergleichsportal Verivox gibt an, dass die Energiepreise in nächster Zeit sinken könnten. Wie Check24 nimmt auch Verivox an, dass das erst einmal nur Neukunden betrifft. Demnach sollen die Preise zumindest nicht steigen, wenn keine unvorhergesehenen Krisen eintreten. Neukundenpreise liegen aktuell unter der von der Bundesregierung erhobenen Strom- und Gaspreisbremse. Die Strompreisbremse deckelt den Strompreis auf 40 Cent pro Kilowattstunde, der Gaspreis ist bei 12 Cent gedeckelt. Das soll für eine Entlastung sorgen – doch wie viel Entlastung gibt es für Strom- und Gaskunden?

Gaspreise und Strompreise sinken: Kommen die günstigeren Energiepreise beim Verbraucher an?

Selbst Bundeskanzler Olaf Scholz geht davon aus, dass Verbraucher zunehmend entlastet werden und die günstigeren Preise beim Kunden ankommen: „Ich erwarte, dass die Energie-Unternehmen die Situation jetzt nicht ausnutzen und Sondergewinne machen“, sagte er gegenüber der BILD. Auch die Grundversorgung soll wieder günstiger werden. In Hamburg liegen die Preise der Grundversorger teils deutlich über denen der Energie-Unternehmen. Laut Verivox werden viele Grundversorger die Gas- und Strompreise für März und April senken, einige von ihnen gibt jedoch Preiserhöhungen aus.

Für Verbraucher ist dabei wichtig: Kommen die günstigeren Preise überhaupt bei mir an? „Die ersten Preissenkungen einzelner Gasversorger zeigen, dass der Wettbewerb am Gasmarkt funktioniert und die Energieversorger, sobald es ihre Beschaffungssituation erlaubt, Preissenkungen weitergeben“, zitiert die dpa die Hauptgeschäftsführerin des BDEW, Kerstin Andreae. Entspannt sich die Situation auf dem Energiemarkt zunehmend, können Verbraucher also mit noch günstigeren Preisen rechnen.