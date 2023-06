Kunde zeigt Fotos von Edeka, in dem „Zeit stehen geblieben“ ist – mit „hochmodernem“ Brüller

Eine Retro-Filiale von Edeka, die wie aus der Zeit gefallen scheint, weckt nostalgische Gefühle. Doch ein „hochmodernes“ Detail sorgt für Lacher.

Dürnau – Ein Posting mit drei Fotos findet bei Twitter großen Anklang. „War vorhin in nem Edeka, in dem echt die Zeit stehengeblieben ist“, schreibt der Nutzer. Und tatsächlich sehen die Bilder so gar nicht nach dem Jahr 2023 aus, sondern eher nach den 80er oder 90er Jahren. Daran sind wohl vor allem die Schilder und die verwendeten Schriftarten schuld. „Kasse 3“ oder „Obst und Gemüse täglich frisch“ dort zu lesen, macht auch wirklich nostalgisch. Ein Supermarkt der alten Schule! In Zeiten, in denen auch das Einkaufserlebnis (allein dieser Begriff schon!) optimiert wird, ein echter Kontrapunkt.

Von „Schöööön“ bis „DM-Preise“: Retro-Edeka sorgt für nostalgische Gefühle

Mehr als 1.600 Likes bekommt der Beitrag in den ersten gut vier Tagen. Und zahlreiche begeisterte Kommentare. „Schöööön“, „Wow“ und „Liebe solche Läden“, schreiben die Nutzer. Andere juxen: „Da schau lieber mal aufs MHD, bevor du Lebensmittel in den Korb packst“, ist da zu lesen. Oder auch: „Waren die Preise noch in DM ausgezeichnet?“ Eine Nutzerin meint: „Bring mir n Raider und ne Tüte Parolibonbons mit, ja?“

Ein Supermarkt-Kunde zeigt sich in den Kommentaren auch eher traditionell: „Also für mich, wenn die Auswahl gut ist und die Qualität im Obst- und Gemüse-Bereich hoch ist, reicht mir das total! Automatischen Checkout usw. brauche ich gar nicht (und ich habe selbst Checkout für eine Supermarkt-Kette implementiert).“ Und auch der Edeka-Kunde, der den besonderen Markt entdeckt hat, stellt dann klar: „Viele haben diesen Tweet als Kritik verstanden. Dabei fand ich die kleine Zeitreise nur ganz nett. Hier auf dem Dorf ist das der nächste Supermarkt, da ist man froh, dass man einen hat.“

Retro-Edeka: An Kasse 1 kann man laut Hinweis mit EC-Karte bezahlen

Neben den wunderbar altmodischen Details fiel dem Edeka-Kunden aber auch etwas auf, das eindeutig dafür spricht, dass der Supermarkt nicht 50 Jahre unberührt ist. Damit sind nicht etwa die Fernseher gemeint, die im Hintergrund hängen. Sondern was anderes. „Aber hey, an Kasse 1 kann man mit EC-Karte zahlen“, schreibt er in einem weiteren Kommentar und kassiert mehrere hundert Likes.

Tatsächlich: Am Schild für Kasse 1 ist das „EC cash“-Logo angebracht. An den anderen nicht. Potzblitz! Mit EC-Karte zahlen an einer Kasse, was für eine moderne Errungenschaft! Man kann aber davon ausgehen, dass das auch an den anderen Kassen möglich sein dürfte inzwischen, egal, was auf dem Schild steht. Oder etwa doch nicht?

Edeka steht laut Entdecker in Dürnau bei Stuttgart

Einige spekulieren prompt, wo sich der besondere Edeka befindet. Manche nennen sogar einen konkreten Ort - es scheint wohl noch mehr Supermärkte dieser Art zu geben. Der Entdecker rückt raus mit der Sprache: „Dürnau, 2000-Einwohner-Kaff in BaWü“. Der Abgleich mit den Bildern bei Google-Maps zeigt, dass seine Angaben ziemlich sicher stimmen. Und der Retro-Supermarkt im Kreis Göppingen östlich von Stuttgart steht.

„Freundlicher Service, leider auch für einen Dorfladen geringes Sortiment“ lautet eine der neuesten Google-Bewertungen. Aber auf dem Dorf dürften alle nur froh sein, einen Supermarkt zu haben - vielleicht jetzt, da der Dürnauer Supermarkt via Internet ein wenig berühmt wird, noch mehr. Das Fazit eines Twitter-Nutzers: „Im Schwabenländle wird hart gespart und Deko isch au überschätzt, gell.“ Ebenso nostalgisch macht ein alter Schlecker-Kassenzettel, der im Netz für Furore sorgte. Gleiches gilt für eine Plastiktüte der Kette Woolworth samt Bon und Inhalt. (lin)