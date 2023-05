Ex-Subway-Mitarbeiter verrät Geheimtipp – und sein größtes Ekel-Erlebnis

Von: Armin T. Linder

Blick in eine deutsche Subway-Filiale im Jahr 2008: Damals gab es noch das Meatball-Sub. © Teutopress/Imago

Fünf Jahre lang hat ein Internet-Nutzer nach eigenen Angaben für die Sandwich-Kette Subway gearbeitet. Seine anonymen Antworten auf drängende Fragen fallen spannend aus.

München - „Ask me anything“-Threads erfreuen sich bei Reddit großer Beliebtheit. Dort stellen sich Menschen mit einem ungewöhnlichen Job oder Schicksal den Fragen der Community. Allerdings sind die Antworten mit Vorsicht zu genießen: Nur bei wenigen der Gelöcherten ist ihr Hintergrund offiziell verifiziert. Doch oft ergibt sich schon aus der Detailtreue ihrer Antworten, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit echt sind, etwa bei einer Rewe-Mitarbeiterin, die lieber zu Aldi und Lidl geht. Und so auch jetzt bei einer Person, die nach eigenen Angaben fünf Jahre lang bei der Sandwich-Kette Subway die Brote belegt hat.

„Ich habe mit 16 Jahren begonnen, bei Subway zu arbeiten“, schreibt der Nutzer. „Das hat sich dann die Oberstufe und noch ein Jahr nach dem Abi so hingezogen. Während meines Studiums bin ich immer mal wieder in den Semesterferien zu Subway ‚zurückgekehrt‘ und habe dort ausgeholfen.“ Rund 100 Postings sammelten sich in der Fragerunde während der ersten acht Tage.

Subway-Fragerunde bei Reddit: Was wurde aus dem Meatball Sub?

Viel beachtet wird die Diskussion nach der Frage „Wieso wurde Meatball aus dem Programm genommen?“ - denn einige scheinen das Sandwich mit den warmen Fleischklößchen in Tomatensoße zu vermissen, das in Deutschland demnach rausgeflogen ist. Die Antwort: „Uns wurde immer mitgeteilt, dass es sich nicht gelohnt hat. Der Meatball war den ganzen Tag in einer Soße, die (keine Ahnung mehr, was genau) warm oder kalt gehalten werden musste. Und wenn den keiner gekauft hat, musste man alles wegwerfen, weil es nicht länger als ein Tag haltbar sei. Salami oder so kann man ja noch den nächsten Tag beibehalten. Der Meat Sub hat einfach zu viele Kosten verursacht als Gewinn generiert. Bei uns hat es sich deswegen auf jeden Fall nicht gelohnt.“ Mehrere andere Personen, die nach eigenen Angaben ebenfalls mal bei Subway gejobbt haben, bestätigen das: „Ich hab zwar bloß zwei Monate bei Subway gejobbt ... Aber: Musste warm gehalten werden. Und verkauft hab ich die tatsächlich auch einfach sehr selten.“

Ein anderer User will wissen: „Was war das Ekligste und was das Witzigste, was dir passiert ist?“ Die Antwort bezieht sich wohl eher auf das Erlebnis mit dem höchsten Ekel-Faktor: „Haben unter dem Tresen immer solche Behälter, in denen Krümel etc., die vom Sub-Belegen entstehen, gesammelt werden. Quasi ein Müllbehälter. Einem Mitarbeiter ist mal ein Stück Salami reingefallen, und der hat das einfach rausgenommen, mit allem Dreck dran, und hat es einfach gegessen. War irgendwie schon eklig.“ Nicht schön - aber vermutlich leicht zu toppen durch was, was jetzt im Frühstücks-Lachs bei Netto gefunden wurde.

Geheimtipp: „Wenn der Subway es macht, dann die Jalapenos mit toasten lassen“

Zurück zu Subway: Der angebliche Ex-Mitarbeiter verrät auf Anfrage auch bereitwillig seinen persönlichen Geheimtipp für Kunden: „Wenn der Subway es macht, dann die Jalapenos mit toasten lassen. Sorgt für intensiveren Geschmack.“ Der Beitrag kassiert mehr als 20 Likes - das werden ein paar Leute wohl mal ausprobieren.

Noch mehr „Gefällt mir“-Angaben bekommt der Subway-User für seine Antwort auf die Frage einer Person, die noch nie dort gegessen hat. Was sollte man dort probieren oder vermeiden? Der Tipp: „Der beliebteste Sub ist der Teriyaki in Kombination mit dem Cheese Oregano (Brot, Anm. d. Red.). Gemüse nach Wahl und dann die Chipotle-Soße.“

Subway findet der Reddit-Nutzer „mittlerweile einfach total überteuert“

Und wie steht der Reddit-Nutzer selbst zu dem Essen dort? Zwiegespalten! Er esse „nach der Zeit schon ganz gern", dort. „Man kann da ja wirklich möglichst viel kombinieren." Doch er hat auch negative Worte für Subway übrig: „Mittlerweile nicht mehr so gern, weil es mittlerweile einfach total überteuert ist."