Süßigkeiten-Rückruf wegen Salmonellen-Gefahr - Durchfall, Erbrechen und Fieber drohen

Von: Sophia Lother

Achtung Salmonellen-Gefahr: Verschiedene Dessert-Produkte werden aktuell zurückgerufen. So erkennen Sie die möglicherweise betroffenen Artikel.

Kassel – Schleckermäuler aufgepasst: Die nächste Süßigkeit ist von einem Rückruf betroffen. Wer es sich abends gerne mit seinem Lieblings-Dessert vor dem Fernseher bequem macht, sollte dringend einen Blick auf das Ablaufdatum werfen. Denn viele Sorten Mousse au Chocolat oder Zabaione der Marke Merl werden aktuell zurückgerufen.

Beliebte Süßigkeiten im Rückruf: Salmonellen-Gefahr bei mehreren Produkten

Der Grund hinter dem aktuellen Rückruf: Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in Süßigkeiten-Produkten des Unternehmens Edmund Merl Feinkost GmbH & Co. KG Salmonellen enthalten sind. Laut Pressemitteilung könnten die Salmonellen durch eine verarbeitete Rohware in die Produkte gelangt sein. Diese Artikel werden aktuell zurückgerufen:

Produkt der Marke Merl Mindesthaltbarkeitsdatum Mousse au Chocolat, 110g 05.10.2023 und 07.10.2023 Mousse au Chocolat, 700g 29.09.2023 und 30.09.2023 und 01.10.2023 und 02.10.2023 Weiße Mousse au Chocolat, 120g 06.10.2023 Weiße Mousse au Chocolat, 700g 29.09.2023 und 30.09.2023 und 01.10.2023 und 02.10.2023 Rotwein Zabaione, 130g 06.10.2023 Zabaione, 130g 07.10.2023 und 09.10.2023 Zabaione, 700g 30.09.2023 und 01.10.2023 Mitteilung der Edmund Merl Feinkost GmbH & Co. KG

Einige dieser Produkte der Marke Merl befinden sich aktuell im Rückruf. © Screenshot Pressemitteilung Edmund Merl Feinkost GmbH & Co. KG/Montage: Red

Dringender Dessert-Rückruf: Das sollten Sie zu Salmonellen wissen

Rückrufe wegen Salmonellen-Gefahr sind keine Seltenheit. Gerade deshalb ist es wichtig, zu wissen, auf welche Anzeichen geachtet werden muss. Bei einer Infektion mit Salmonellen, die oral aufgenommen werden, spricht man auch von einer Salmonellose, erklärt das Robert Koch-Institut (RKI). Die Inkubationszeit, also der Zeitraum vom ersten Kontakt mit dem Erreger bis zu dem Zeitpunkt, an dem sich Symptome zeigen, kann variieren. Sie beträgt demnach zwischen sechs und 72 Stunden. In der Regel laut RKI aber 12 bis 36 Stunden.

Eine Salmonellen-Infektion kann sich durch verschiedene Symptome zeigen, meist manifestiert sie sich durch eine akute Darmentzündung. Vor allem bei älteren Menschen und kleinen Kindern können die Anzeichen deutlich stärker auftreten und es kann zu einer gefährlichen Dehydrierung kommen. Diese Symptome sind laut RKI möglich:

Plötzlich einsetzender Durchfall

Kopf- und Bauchschmerzen

Unwohlsein und manchmal Erbrechen

Häufig tritt leichtes Fieber auf.

Süßigkeiten-Rückruf wegen Salmonellen-Gefahr: Was Verbraucher jetzt tun können

Der Hersteller betont in seiner Pressemitteilung, dass die „im Handel befindliche Ware im Sinne des vorsorglichen Verbraucherschutzes sofort aus dem Verkauf genommen“ wurde. Kundinnen und Kunden können die Artikel auch ohne Kassenbon am Kaufort zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet. Übrigens, auch wegen Listerien kommt es immer wieder zu Rückrufen, zuletzt beispielsweise deutschlandweit in Edeka-Märkten. (slo)