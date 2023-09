„Wow. Deutsche Erfindungen“: Amerikaner betritt Aldi zum ersten Mal – und kommt aus Staunen nicht mehr heraus

Von: Sandra Sporer

Auch wenn es Aldi auch in den USA gibt, staunte ein Amerikaner nicht schlecht, wie anders die Läden in Deutschland sind. Vor allem eines faszinierte ihn.

Kassel – Die Familieninfluencer „nappifam“, bestehend aus dem Amerikaner Louie und der deutschen Mandy, zeigen auf ihrem Kanal regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben und die Unterschiede zwischen den beiden Kulturen. Und so durften ihre Follower auch an ihrem Urlaub in Deutschland und Italien teilhaben. Im Zuge dieser Reise postete das Paar auch ein Video über Louies ersten Besuch in einem deutschen Aldi. Dabei staunte der Amerikaner über so einiges. Vor allem die Einkaufswagen beeindruckten ihn.

Großes Staunen bei einem Amerikaner, der zum ersten mal einen Aldi in Deutschland besucht

Im Instagram-Video erwähnt Louie zuallererst die am Einkaufswagen angebrachten Seitengriffe, die ihn an ein Fahrrad erinnern. „Sehr gemütlich“ zum Greifen, bewertet er. Auch die Manövrierfähigkeit der Wagen fällt ihm positiv auf. Begeistert demonstriert er, dass man den Einkaufswagen nicht nur vor- und rückwärts bewegen kann, sondern auch seitlich. Sein Fazit dazu: „Wow! Deutsche Erfindungen“

Und noch etwas fällt ihm auf: „Ich muss sagen, es ist günstiger hier“, sagt es beim Gang durch die Regale. Unerwartet ist für ihn, dass der Supermarkt auch Wein im Sortiment hat.

Follower des Influencer-Paars stellen viele Fragen zur Aldi-Shopping-Erfahrung des Amerikaners

Die Kommentare unter dem Video sind voll von Fragen, wie Louie auf andere Kulturschocks reagiert hat. So fragt etwa ein Kommentar: „Was sagt er zur Geschwindigkeit beim kassieren?“ Die Geschwindigkeit deutscher Kassierer und Kassiererinnen ist nämlich geradezu berüchtigt und immer wieder Thema in Videos zu kulturellen Unterschieden zwischen Deutschland und dem Rest der Welt.

Mandy bestätigt in ihrer Antwort, dass auch ihr Mann in dieser Hinsicht keine Ausnahme ist: „Er ist nicht hinterher gekommen und kam schon ins schwitzen.“ In Amerika ist es nämlich vielerorts üblich, dass der Einkauf für einen eingepackt wird. Einer Praxis, der auch viele Deutsche etwas abgewinnen können. „Das ist schon geil, wenn das jemand für mich macht. Und es wird dadurch ja auch oft ein kleiner Job für Rentner oder junge Leute geschaffen“, lautet etwa ein Kommentar.

Bei seinem ersten Einkauf in einem Aldi in Deutschland staunte der Amerikaner Louie, der Teil der Influencer-Familie „nappifam“ ist, nicht schlecht. © Screenshot/Instagram

Eine andere Nutzerin wundert sich: „Ich finde es echt erstaunlich, über welche simplen Dinge er erstaunt ist. Gibt‘s das alles da drüben tatsächlich nicht?“ Zumindest wenn es um die Einkaufswagen geht, scheint das der Fall zu sein. Jedenfalls lautet ein englischsprachiger Kommentar auf die Frage der Frau: „So einen Einkaufswagen habe ich noch nie in einem Geschäft hier gesehen.“ Das Fazit dieses Nutzers lautet ebenfalls: „So cool!“

Ein weiterer Unterschied in deutschen Supermärkten ist die Brot-Auswahl. Für den SWR testeten Bäckermeister das Sortiment von Aldi, Lidl und Rewe – mit einem deutlichen Urteil. Auf die deutschen Kunden kommt bald ebenfalls eine große Neuerung zu, denn Aldi kooperiert in Zukunft mit Naturland. (sp)