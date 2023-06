Rewe-Kundin schaut auf Kassenzettel und geschockt: „Ich hab Bananen aus Gold gekauft“

Von: Kai Hartwig

Teilen

Einer Rewe-Kundin fiel auf ihrem teuren Kassenbon auf, dass etwas nicht stimmen kann. © Screenshot/TikTok.com

Im Supermarkt oder Discounter einzukaufen, ist dieser Tage oft nicht günstig. Eine Kundin erlebte bei Rewe allerdings eine extreme Preisentwicklung.

München – Der Einkauf im Supermarkt oder Discounter ist für die Kundschaft zuletzt teurer geworden. Energiekrise und Ukraine-Krieg sowie Inflation wurden zumeist als Faktoren genannt, wenn es um steigende Lebensmittelpreise ging. Bei dem Blick auf den Kassenbon hatten Kundinnen und Kunden oft wenig Freude. Doch immerhin geht der Preis mancher Produkte bei Aldi, Lidl, Penny, Rewe, Edeka, Kaufland oder Netto inzwischen wieder herunter.

Rewe-Kundin kauft normalpreisige Lebensmittel ein – doch Supermarkt-Kassenbon weist über 170 Euro aus

Für eine Supermarkt-Kundin wurde der Einkauf nun allerdings zu einem sehr teuren Vergnügen. Vor allem, wenn man bedenkt, was für ein Produkt den Zahlungsbetrag auf ihrem Kassenzettel regelrecht zum Explodieren brachte. Auf TikTok machte die Frau ihrem Frust Luft und veröffentlichte ein Video. Darauf sieht man eine Hand, die einen Kassenzettel hält.

Schriftart und Beschriftung des Kassenbons lassen darauf schließen, dass die Userin Kundin einer Rewe-Filiale war. Auf dem zusammengefalteten Kassenzettel sind mehrere Produkte wie Mozzarella, Tomaten, Gurken, Frischkäse und Eier zu lesen. Alle genannten Posten kosten aber lediglich Beträge zwischen 49 Cent und 4,99 Euro. Trotzdem erscheint als Gesamtsumme der stolze Betrag von 170,59 Euro. Wie konnte es dazu kommen?

Die Rewe-Kundin beantwortet diese Frage in dem TikTok-Video selbst. Und erklärt im Auto sitzend – mit dem Kassenbon in der Hand – den Grund für ihren kostspieligen Einkauf. „Normalerweise nehme ich nie Kassenzettel mit“, beginnt sie: „Aber da dachte ich so: ‚Dieser Einkauf kann niemals so viel gekostet haben.‘“ Die Kamera schwenkt herüber zu einer gut gefüllten Box, die allerdings auf den ersten Blick nur normalpreisige Lebensmittel beinhaltet.

Kundin kauft im Rewe-Supermarkt „Bananen aus Gold“ – TikTok-Reaktionen sind unterschiedlich

Doch dann bewegt sich die Kamera weiter und fängt ein Bündel Bananen ein. „Oh, ich habe Bananen aus Gold gekauft“, sagt die Userin nur ironisch. Beim Betrachten des selbstklebenden Preisschilds auf den 806 Gramm schweren Bananen (vermutlich vier bis sechs Stück) glaubt man seinen Augen kaum. Sie kosten unfassbare 80,59 Euro. Als Kilopreis sind 99,99 Euro angegeben.

Bei diesen Bananen stimmte etwas am Preis nicht. © Screenshot/TikTok.com

Die TikTok-Gemeinde reagierte derweil ganz unterschiedlich auf das Video rund um den überteuerten Rewe-Einkauf. „Wer hat denn das Etikett draufgeklebt? Ganz sicher nicht die Kassiererin“, meinte ein Nutzer. „Ist das dem Kassierer nicht aufgefallen?“, wollte eine belustigte Userin wissen. „War ein junger Azubi“, gab die Verfasserin des TikTok-Beitrags an.

Allerdings musste sich die Rewe-Kundin auch einige Kritik anhören. „Also ich wäre schon an der Kasse stutzig geworden, nicht erst im Auto“, kommentierte eine TikTok-Nutzerin. „Wie kann man bei ca. 80 Euro zu viel erst im Auto darauf aufmerksam werden?“, hieß es zudem. Oder auch: „Sowas bemerkt man ja schon an der Waage oder Kasse.“ Andere vermuteten die Wurzel allen Übels woanders. „Würde Bescheid geben, 99,99 Euro/kg ist nen Systemfehler, weil auf den Kilopreis hast du an der Waage ja keinen Einfluss“, befand ein User. „Falsche PLU getippt. Vielleicht einen Zahlendreher drin gehabt“, lautete eine weitere Vermutung.

User fällt in TikTok-Video entscheidendes Detail auf, das den Fall anders erscheinen lässt

Auch der ein oder andere nicht ganz ernst gemeinte Erklärungsansatz fand sich in den Kommentaren unter dem TikTok-Video. „Bei der Inflation schon glaubhaft“, witzelte eine Nutzerin. „War bestimmt ein Nobel-Discounter“ oder „Das ist der reguläre Preis für handgewaschene Biobananen von Bauer Frederick“, scherzten andere. „Aktien von der Plantage ergattert“, schrieb ein weiterer lachend.

Einem User fiel unterdessen ein Detail in dem Video auf, das die Sache in einem ganz anderen Licht erscheinen ließ. Auf dem Fahrersitz war unterhalb des Steuers ein Portemonnaie zu erkennen. „Aber eine Geldbörse für 300 Euro“, kommentierte der TikTok-Nutzer den Beitrag samt vor Lachen Tränen weinenden Emojis. In der Tat wies die Geldbörse den Look der Edelmarke Louis Vuitton auf. Laut Online-Shop kostet das entsprechende Modell derzeit 320 Euro (Stand: 2. Juni 2023). Allerdings lässt sich anhand des Videos nicht zweifelsfrei erkennen, ob es sich um ein Original oder ein deutlich günstigeres Imitat handelt.

Kürzlich war in den Niederlanden einem Supermarkt-Kunden so gar nicht zum Lachen zumute. Er zeigte seinen fast leeren Einkaufswagen und fand den horrenden Preis für dessen Inhalt nur noch „absurd“. (kh)