„Brauche keinen Black Friday, frische Milch würde schon genügen“ – Kaufland-Kundin wütet gegen Angebote

Von: Vivian Werg

Jährlich grüßt der Schnäppchen-Tag Black Friday. Besondere Angebote sorgen allerdings häufig für leere Regale – ganz zum Unmut mancher Kunden.

Berlin – Der Black Friday ist aktuell in aller Munde. Jedes Jahr im November beginnt die Schnäppchenjagd und zahlreiche Geschäfte feiern das Shopping-Event des Jahres mit besonderen Angeboten und Rabattaktionen. Auch unsere Redaktion hat die besten Black-Friday-Tipps für Sie zusammengestellt. Doch Vorsicht: nicht jeder Artikel ist ein Schnäppchen.

Gerade in den aktuell herausfordernden Zeiten und knappen Kassen suchen preissensible Verbraucher nach guten Angeboten. Doch nicht immer fallen beworbene Produkte unbedingt in die Kategorie Schnäppchen. Ein „Black Friday-Knaller“ der Luxusmarke Louis Vuitton sorgt derzeit im Netz für Gelächter. Auch in Supermärkten oder Discountern sind Sonderangebote gefragt.

Kaufland-Kundin könnte gut auf den Black Friday verzichten

Die Konsequenz: Aktionswaren sind bereits nach kurzer Zeit ausverkauft. Schnäppchenjäger kaufen Angebote häufig in großen Mengen. Doch nicht alle Kunden brauchen unbedingt die Schnäppchen-Angebote. So könnte eine Kaufland-Kundin gut auf den beliebten Black Friday verzichten – sie wäre mit frischer Milch in den Regalen schon zufrieden.

Eine Kaufland-Kundin ärgert sich über leere Frischmilch-Regale und postet es prompt auf Facebook © Screenshot/ Facebook @ Kari Na

So suchte offenbar eine Kundin einer Kaufland-Filiale vergeblich im Kühlregal nach frischer Milch. Alles war leer gefegt. Sie postet prompt ein Bild und verschafft sich auf Facebook Luft: „Mir würde es schon genügen, wenn ich ganz normale frische Milch bekommen würde. Ich brauche keinen Black Friday“.

Auf dem Foto ist allerdings zu sehen, dass nicht nur rabattierte Produkte vergriffen sind, sondern auch die Milchprodukte zum regulären Preis sind leer geräumt. Kaufland bestätigte auf Anfrage von tz.de von IPPEN.MEDIA, dass es bei einigen Artikeln in ihrem Sortiment zu Lieferverzögerungen kommt.

„Wir stehen in enger Abstimmung mit unserer Logistik, dass diese Engpässe schnellstmöglich behoben werden. Aufgrund unseres großen Sortiments ist die Warenversorgung für unsere Kunden jedoch grundsätzlich sichergestellt. Wir bitten alle Kunden, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen“, so eine Pressesprecherin des Unternehmens.

Fehlende Produkte in Supermärkten und Discountern

Doch wie das Handelsblatt berichtet, dürften frische Waren wie Obst und Gemüse, Tiefkühlkost oder Toilettenpapier aufgrund von andauernden Tarifstreiks zwischen Handelsunternehmen und Gewerkschaften bald ebenfalls in den Regalen fehlen. Vor Weihnachten könnte sich die Lage bei Aldi, Rewe und Co. sogar verschlimmern.

Seit der Corona-Pandemie und der Energiekrise kämpfen Supermärkte mit Lieferproblemen. Bei Kunden sorgt das häufig für Frust und Ärger. So reagierte ein Supermarkt-Kunde auf Twitter äußerst zynisch auf den Lieferstopp. (vw)