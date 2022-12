„Das neue Klopapier“? Diskussion über vermeintliches knappes Produkt in Supermarkt

Von: Raffaela Maas

Werden nun nach Sonnenblumenöl und Klopapier auch die Kaffeefilter zur Mangelware? Eine Supermarkt-Kundin teilte auf Twitter ihren Frust über das fehlende Produkt und erhielt verschiedenste Antworten.

München - Nach Engpässen durch Corona-Hamsterkäufe, Krieg in der Ukraine oder die aktuelle Energiekrise bieten leere Regale im Supermarkt oder Discounter schon längst keinen ungewohnten Anblick mehr. Manche Produkte sind in den letzten Monaten schon knapp geworden und es scheint gefühlt immer mehr Produkte zu betreffen. So erging es einer Supermarkt-Kundin, die verzweifelt auf der Suche nach Kaffeefiltern war.

Supermarkt-Kundin auf der Suche nach Kaffeefiltern

„Kaffeefilter sind das neue Klopapier“ schrieb die Twitter-Userin in Anlehnung an die große Knappheit von Klopapier zu Beginn der Corona-Pandemie. Wie sich herausstellte, war die Userin verzweifelt auf der Suche nach Kaffeefiltern der Größe 4, von denen sie vermutete, dass andere Kunden wie bei einem Hamsterkauf „alle weggekauft haben.“

Ein Twitter-Nutzer lieferte im Kommentarbereich eine Erklärung für das Fehlen der Kaffeefilter: „Kann man auch auf Kaffeefilter oder ähnliche Produkte ausweiten. Woran es liegt? Derzeit liegt die Papierproduktion im außereuropäischen Raum im Argen. Immer noch Transportprobleme aufgrund fehlender Container.“ „Das wird noch lustig“, prophezeite ein weiterer.

Trotz vermeintlicher Knappheit boten einige besonders gutherzige Twitter-Nutzer der Beitragerstellerin ihre Hilfe an. „Hab noch ca. 80 Stück und brauche sie momentan nicht. Kann ich Dir gerne schicken. Mache ich wirklich gerne. Kannst mich per DM kontaktieren“, schrieb eine hilfsbereite Userin und auf dessen Angebot die Supermarkt-Kundin dankend einging.

Produktknappheit im Supermarkt - Twitter-User teilen Erfahrungen

Auch anderen Twitter-Usern war der Mangel an Kaffeefiltern aufgefallen. „Seit einigen Wochen schon, hatte mich sehr gewundert und war froh, dann irgendwo welche gefunden zu haben ... Papier und Lieferketten, aber schon seltsam“, kommentierte ein User. „Das geht im Kleinen schon etwas länger so. Sind z.B. bei Aldi ein oder zwei Wochen nicht zu bekommen, dann aber wieder da. Bisher hatte dann bei mir aber z.B. immer Rewe noch welche“, teilte ein anderer seine Erfahrung mit der Community. Auch ein weiterer User freute sich über die gefüllten Regale mit Kaffeefiltern, die er ebenfalls bei Rewe gefunden hatte und teilte den Anblick aus dem Supermarkt im Kommentarbereich.

Vor einem Mangel an Produkten wie Kaffeefiltern, aber auch Hygienepapieren wurde von der Papierindustrie zuletzt gewarnt. Die Papierindustrie forderte deshalb umgehend Maßnahmen, um die Versorgungssicherheit in Deutschland weiterhin gewährleisten zu können. (rrm)