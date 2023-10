Discounter-Psychologie: Warum Kunden von Lidl, Kaufland & Co. linksherum geleitet werden

Von: Mona Sauter

Durch ausgeklügelte Strategien werden Kunden von Lidl, Kaufland & Co. zum weiteren Konsum verführt. Selbst hinter den Laufwegen steckt Taktik.

Von der Produktplatzierung, über die Größe der Einkaufswagen, bis zur Musik im Geschäft: Supermärkte überlassen nichts dem Zufall. Sie arbeiten mit psychologischen Tricks, die Kunden dazu bewegen sollen, mehr einzukaufen, als sie eigentlich benötigen. Für Verbraucher sind diese Verkaufsstrategien im Markt bewusst nicht sichtbar. Oder hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, warum der Weg vom Eingang bis zur Kasse häufig gegen den Uhrzeigersinn verläuft?

Supermarkt-Strategie verändert Einkaufsverhalten der Kunden gezielt

Wer kennt es nicht: Eigentlich müssen lediglich eine Handvoll Produkte im Kühlschrank aufgefüllt werden – und dennoch verlassen wir den Laden mit einem vollen Wagen. Dass hinter diesem Phänomen ausgetüftelte Strategien der Supermärkte stecken, wissen allerdings nur wenige. Neben all den Fallen, die im Markt auf Kunden warten, ist die vorgegebene Laufrichtung wohl eine der unauffälligsten.

Doch auch die durchdachte Taktik, die hinter dem Aufbau der Supermärkte steckt, verändert das Einkaufsverhalten der Kunden, wie HEIDELBERG24 berichtet. Aus diesem Grund nutzen auch einige Lidl- und Kaufland-Filialen diese Gang-Anordnung für ihre Geschäfte. Laut „chip.de“, hat sich herausgestellt, dass Märkte, in denen die Kunden gegen den Uhrzeigersinn geleitet werden, mehr Waren verkaufen.

Psycho-Trick: Darum laufen Kunden bei Kaufland und Lidl gegen den Uhrzeigersinn

Dieser Effekt sei vor allem auf die Präferenzen von Rechtshändern beim Greifen und Lenken von Einkaufswagen zurückzuführen. Für Rechtshänder, die übrigens einen beachtlichen Anteil von 90 Prozent der deutschen Bevölkerung ausmachen, ist es einfacher, den Einkaufswagen nach links durch die Gänge zu schieben. Die Linkslenkung im Geschäft soll außerdem das Befüllen des Einkaufswagens oder -korbes erleichtern.

Für alle, die der Verkaufsstrategie entgegenwirken wollen: Ein Richtungswechsel und ein Laufen gegen den Personenstrom werden in Supermärkten weniger hart bestraft als im Straßenverkehr – nämlich gar nicht. Wer sich durch so viel Taktik und Strategie manipuliert fühlt, kann auf Online-Supermärkte wie Picnic, der nun auch den Heidelbergern den Einkauf nach Hause bringt, zurückgreifen.

Der Verkaufsstrategie von Discountern entgegenwirken

Natürlich existieren unter der breiten Masse an Discountern und Supermärkten auch immer noch einige Geschäfte, die aus unbekannten Gründen auf diese Richtungsvorgaben verzichten. Wer sich den Weg also nicht vorschreiben lassen will, hat noch Optionen. Am sichersten entgehen Kunden Verkaufsstrategien wohl noch immer mit der Hilfe des guten alten Einkaufszettels.

Hält man sich an diesen, passieren deutlich weniger Gelegenheitskäufe – und genau auf diese Spontan-Käufe sind die Discounter aus. Wenn man es jetzt noch schafft, den süßen Versuchungen im Kassen-Bereich zu widerstehen, wird es wohl Zeit für neue schlaue Tricks seitens der Supermärkte. (mos)