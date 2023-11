Nicht nur zum Schutz: Dafür sind die Plastikecken von Einkaufswagen eigentlich da

Von: Romina Kunze, Robin Dittrich

Teilen

Jeder hat sie schon gesehen, aber kaum jemand kennt ihren wahren Zweck: Die Plastik-Kappen an den Ecken von Einkaufswagen erfüllen eine wichtige Aufgabe.

München – Egal ob Einkaufskörbe oder Einkaufswagen: Die meisten Kunden im Supermarkt greifen beim Shoppen auf diese Hilfsmittel zurück. Dabei sind vielen sicherlich schon die Plastikecken an den Einkaufswagen aufgefallen.

Was ist der Zweck der Plastikecken an Einkaufswagen?

Die Kunststoffteile befinden sich an der Front des Einkaufswagens, seitlich und direkt an der Spitze, in der Regel an den Ecken. Der Gedanke, dass es sich bei um eine schützende Funktion handelt, liegt also nahe. Wenn Supermarktkunden gegen ein Auto oder eine Person stoßen, könnten diese vor Verletzungen oder Beschädigungen geschützt sein. Das stimmt auch, ist aber nicht der eigentliche Grund, weshalb sich die Plastikkappen an den Ecken befinden.

Die Plastikecken an den Supermarkt-Einkaufswagen haben viele verschiedene Funktionen für Kunden. © Michael Gstettenbauer/Imago

Die Firma Wanzl, die nach eigenen Angaben „weltweit größte Hersteller von Einkaufswagen und Gepäcktransporten“ ist, gab auf ihrer Website Auskunft darüber, wozu die Plastikenden an Einkaufswagen tatsächlich dienen. Demnach sind sie vor allem wichtig, wenn die Einkaufswagen an die entsprechenden Stationen zurückgebracht werden. Das Zurückschieben der Einkaufswagen kann durchaus laut sein – vor allem, wenn sie mit einiger Kraft zurückgeschoben werden.

Plastikenden an Einkaufswagen sollen Lärmbelästigung verhindern

Die Plastikecken an den Einkaufswagen sollen also verhindern, dass sie bei der Rückgabe zu viel Lärm erzeugen. Insbesondere Anwohner könnten sich durch das Geräusch, das durch das Ineinanderschieben der Wagen entsteht, gestört fühlen. Teilweise befinden sich die Plastikteile zusätzlich noch am unteren Teil des Einkaufswagens. Die Annahme, dass sie zum Schutz von Kunden und anderen Gegenständen im Supermarkt dienen, ist jedoch nicht völlig falsch.

Wie der Hersteller erklärt, dienen die Protektoren in zweiter Linie als Schutzmaßnahmen: „Diese sind als Zusatzausstattung sinnvoll, denn sie erfüllen mehrere Funktionen zugleich: Sie schützen den Kunden, die Einrichtung im Markt und selbstverständlich auch den Einkaufswagen“. Einer der Gründe, weshalb die Wagen so beherzt ineinander geschoben werden, ist, um das Verbindungsstück in das Münzfach gesteckt werden kann. Künftig könnten sich Kunden das Geldstück, das als Pfand dient, allerdings sparen: Es sollen Einkaufswagen ohne Münzen in den Supermärkten eingeführt werden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Romina Kunze sorgfältig überprüft.