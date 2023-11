Wer macht denn sowas? Zettel an Aldi-Kasse sorgt für Belustigung

Von: Sandra Sporer

Der Zettel an der Aldi-Kasse bittet Kunden, keine Geldscheine abzulecken. Wer macht sowas? Tatsächlich viele, wenn man den Kommentaren online glaubt.

München – Jeder Zettel hat eine Geschichte. Und wer sie nicht kennt, der reimt sich eben seine eigene zusammen. Deshalb verwundert es auch nicht, dass wohl viele direkt ein Bild eines Supermarkt-Kunden vor Augen haben, der genüsslich einen Geldschein ableckt. Zumal solche Verhaltensweisen während der Pandemie immer wieder für Schlagzeilen – und Kopfschütteln – sorgten. Die damalige Corona-Challenge fing mit einer Frau an, die eine Toilette ableckte, und fand so einige Nachahmer.

„Wer bitte leckt denn einen Geldschein ab?“ – Ungläubige Reaktionen auf Zettel an der Aldi-Kasse

Mit dem Wegfallen der Einschränkungen sollte solches Verhalten jedoch eigentlich der Vergangenheit angehören. Auf Instagram, wo ein Foto des Schildes gepostet wurde, rätselten die Nutzer deshalb ausgiebig, warum der Markt den Aushang für nötig erachtete.

„Wer bitte leckt denn einen Geldschein ab?“, fragt ein Nutzer völlig entgeistert. Ein anderer Kommentar setzt noch einen drauf: „Warum sollte man?“ Im Folgenden bezieht der Kommentator sich dann auf die von Aldi genannte Begründung: „Das ist immer eklig egal ob Grippesaison oder nicht.“ Viele andere Kommentar-Schreiber sehen es genauso.

Auf den ersten Blick wirkt der Zettel an der Kasse einer Aldi-Filiale mehr als kurios. Tatsächlich geht es hier jedoch um ein recht häufiges Verhalten. © Screenshot/Instagram

Der Zettel von Aldi soll ein tatsächlich weit verbreitetes Verhalten bemängeln

Eine wesentlich plausiblere Erklärung stammt von einer Nutzerin, die angibt, selbst in dem Laden gewesen und nachgefragt zu haben. Sie schreibt: „Da ich mich gewundert habe, ob es Leute gibt die am Geld lecken, habe ich nachgefragt … es geht darum, dass die Leute die Finger lecken um die Scheine besser zu fassen...“

Das ist definitiv eine gute Sicherheitsmaßnahme, vor allem während der Grippesaison. Grundsätzlich geht jedoch kein erhöhtes Infektionsrisiko von Geldscheinen aus. „Normalerweise lassen sich eine geringe Anzahl herkömmlicher Bakterien auf Banknoten nachweisen (...). Die Menge der Bakterien ist allerdings so niedrig, dass sie nicht einmal geringe Symptome verursachen kann“, informiert die Europäische Zentralbank auf ihrer Webseite.

In diesem Fall stimmten so ziemlich alle darin überein, dass das von Aldi bemängelte Verhalten nicht in Ordnung ist. Ein eigentlich ebenfalls sinnvoller Aushang in einem Rewe-Supermarkt entfachte hingegen eine wütende Diskussion.