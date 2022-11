Kind schreibt seinem Vater geheime Botschaften auf Supermarkt-Einkaufszettel

Ein Einkaufszettel kann im Supermarkt hilfreich sein. Auch ein Familienvater nutzte einen – und fand auf dem Papier eine Forderung seines Nachwuchses.

München – Zu den wiederkehrenden Routinen eines Menschen zählt in der Regel auch das Einkaufen. Irgendwann muss jeder zum Supermarkt oder Discounter, um sich mit Lebensmitteln und anderen Dingen des täglichen Bedarfs einzudecken. Auch wenn die deutlich angestiegenen Lebensmittelpreise den Einkauf zu einem teuren Vergnügen machen.

Supermarkt-Einkaufszettel enthält geheime Botschaften – Kind gibt seinem Vater klare Anweisungen

Wer also in den Supermarkt geht, um den Einkauf zu erledigen, greift häufig auch auf einen Einkaufszettel zurück. Schließlich kann man schnell das ein oder andere Produkt vergessen, das unbedingt in den Kühlschrank oder die Vorratskammer gehört. Auch ein Twitter-Nutzer bediente sich offenbar jüngst des klassischen Einkaufszettels.

Auf Papier notierte er sich die Artikel, die er im Supermarkt kaufen wollte. Soweit ein völlig gewöhnlicher Vorgang, wäre da nicht die außergewöhnliche Beschriftung des Zettels. Auf Twitter veröffentlichte der Supermarktkunde seinen Einkaufszettel. „Finds ja schon wirklich süß, wie K1 uns geheime Botschaften auf die Einkaufszettel schreibt“, schrieb er zu dem Foto der Notiz.

In der Tat fand sich neben mehreren, gut leserlichen Artikeln eine mysteriöse, in Großbuchstaben verfasste Zeile. Unschwer zu erkennen war, dass es sich dabei wohl um den Schreibstil eines sehr jungen Menschen handeln durfte – von seinem Vater liebevoll K1 (für Kind 1) genannt. Der mutmaßlich erstgeborene Nachwuchs der Familie des Twitter-Users hat offenbar ein Faible für Joghurt. Das Molkereiprodukt fügte das Kleinkind auf dem Einkaufszettel seines Vaters hinzu. Doch was vor dem Wort Joghurt stand, war nur schwer aufzulösen. Waren es nur Buchstaben, teils spiegelverkehrt? Oder auch Zahlen?

Kind schreibt seine Einkaufswünsche auf Einkaufszettel: 12 Joghurt oder doch Smarties?

Schaut man sich besagte Zeile auf dem Zettel an, könnte es durchaus heißen „12 Joghurt“. Möglicherweise hat das Kind einen ausgeprägten Hunger auf Joghurt. Oder aber es hat wie viele kleine Kinder beim Erlernen des Schreibens noch leichte Probleme, den Buchstaben S richtig herum zu notieren. In diesem Fall könnte der Einkaufswunsch des Kleinkindes zwei Produkte enthalten: „Smarties“ und „Joghurt“. Die minimalen Rechtschreibfehler wären absolut altersgerecht.

Aufgelöst hat der Vater den genauen Inhalt des Einkaufszettels indes nicht. Unterdessen gab auch ein Dialekt-Einkaufszettel aus Bayern Rätsel auf. In einem anderen Fall fand ein Kunde einen fremden Einkaufszettel – und kaufte spontan alle darauf befindlichen Artikel einfach selbst ein. (kh)