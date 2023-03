„Absolut widerlich“: Kaufland-Kunde teilt Ekel-Foto aus Supermarkt – die Reaktion folgt prompt

Von: Vivian Werg

Ein Kaufland-Kunde macht beim Einkauf im Supermarkt eine widerliche Entdeckung. Er postet es im sozialen Netzwerk– und erntet Spott.

München – Unerfreuliche Entdeckungen wie verdorbene Lebensmittel in Supermärkten sind leider keine Seltenheit. In den letzten Jahren kursierten bei Supermarktketten wie Edeka und Rewe sowie Discountern Lidl und Aldi häufiger Beiträge von verärgerten Kunden in sozialen Netzwerken. So sorgte ein Schimmelprodukt bei Edeka und Kaufland bereits für Aufreger.

Mit Argusaugen durch den Supermarkt zu gehen, kann angesichts der berichteten Vorfälle also nie schaden. Doch nicht immer stoßen die Betroffenen auf Zuspruch. So teilte ein Kaufland-Kunde am Montag (20. März) seinen Ekelfund auf Twitter und löste eine Reihe von Reaktionen aus.

Für Kaufland-Kunde hagelt es nach Twitter-Post Kritik

„War gerade bei euch und habe das gesehen ... absolut widerlich“, twittert der Kaufland-Kunde auf seinem Twitter-Account, samt Beweisfoto. Der Supermarkt bat daraufhin um eine Direktnachricht. Danach hagelt es Kritik:

„Nur gesehen und liegen gelassen? Oder auch genommen und zur Info gebracht oder wenigstens einem/r Mitarbeiter:in gegeben?“

„Ich will ja dein Weltbild nicht zerstören, aber ... ach doch, eigentlich schon, ist mir schnuppe. Was du zeigst, kann überall passieren. Nett sein, zur Kasse/Info bringen und gut is“

„Anstatt das öffentlich zu posten und Rufschädigung zu betreiben, kann man das auch einfach kurz abgeben gehen. Das kann halt passieren, dass Verpackungen Mikro beschädigt werden und die Ware darin schimmelt“.



„Himmel nochmal, das sind Lebensmittel, kann passieren. Zur Info bringen und gut ist“.

Die Mehrheit der User sind sich einig: den unerfreulichen Fund einfach melden und abhaken. Ob der Kaufland-Kunde seinen Fund letztlich einem Mitarbeiter gemeldet oder nur fotografiert und gepostet hat, erfahren wir nicht. Ein User sieht es immerhin mit Humor: „Das ist Edelschimmel“.

