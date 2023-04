Kaufland-Kunde nach Blick ins Supermarkt-Regal verärgert – „Also eigentlich finde ich es traurig“

Von: Alina Schröder

Ausgerechnet vor Ostern: Beim Anblick des Supermarkt-Regals macht sich bei einem Kaufland-Kunden Frust breit. Das Bild teilt er im Netz.

München – Ob zum Kuchen backen, bemalen oder verstecken: Eier erfreuen sich besonders zur Osterzeit großer Beliebtheit. Umso frustrierender ist es, wenn das Regal im Supermarkt nahezu komplett leer gefegt ist – dieser Anblick bot sich jetzt einem Kaufland-Kunden. Und das auch noch kurz vor den Feiertagen.

Kaufland-Kunde von Eier-Regal frustriert: „So gut wie nichts drin!“

Auf Facebook teilt er ein Bild und schreibt dazu: „Kaufland Ansbach heute Mittag, das Eierregal so gut wie nichts drin! Da ist Ostern schon vorgezogen, viel Spaß beim suchen.“ Eine riesige Lücke klafft in dem Regal. Hauptsächlich leere Kartons sind zu erkennen, lediglich ein paar wenige Eier sind noch übrig.

Mit diesem Anblick hat der Kunde wohl nicht gerechnet: „Also eigentlich finde ich es traurig, dass es in so einem großen Geschäft keine Eier gibt!“, bemängelt er. Er habe diese dann bei Netto gekauft. Doch Kaufland wollte das Eier-Elend in dem Markt nicht länger unkommentiert lassen – und schrieb prompt eine Antwort.

Ausgerechnet vor Ostern: Eier-Regal bei Kaufland so gut wie leer – Kunde stinksauer

„Das sieht in der Tat ganz schön leer aus in der Filiale. Wir würden dir gerne anbieten, uns eine Direktnachricht zu senden mit deiner E-Mail-Adresse und der genauen Filiale. Dann würden wir dein Feedback weiterleiten an die Kollegen vom Kundenmanagement“, heißt es. Das Unternehmen wünsche dem Kunden trotz allem ein schönes Osterfest. Neben Eiern, Schokolade und Gebäck gibt es aber auch das ein oder andere fragwürdige Angebot im Supermarkt: Ein Kunde teilte ein Bild von Oster-Lollis, die ihn ziemlich gruselten.

Andere User scheint das Eier-Problem in dem Kaufland-Markt allerdings nicht so sehr zu jucken. „Es sind nur Eier. Abgesehen davon kann man sich auch noch andere Lebensmittel kaufen, so ist es ja nicht. Was stimmt denn nicht mit dir?“, antwortet eine Userin auf den Post. „Ja das ist so traurig, mir kommen glatt die Tränen“, schreibt ein anderer ironisch. Doch das will der Kaufland-Kunde nicht auf sich sitzen lassen. „Es geht hier auch nicht um mich, sondern eher um das Prinzip! Ein Vollsortimentler wie Kaufland, dem dürfen die Produkte nicht ausgehen, da stimmt irgendetwas im System nicht!“, wehrt dieser sich.

Ein weiterer Facebook-Nutzer merkt jedoch an, dass Eier derzeit generell schwierig zu bekommen seien. „Kommt halt mal vor, egal ob da nun Ostern ist oder nicht“, meint er. Es kann aber auch ganz anders laufen: Zwei Aldi-Kunden machten eine besondere Entdeckung in gekauften Eiern und konnten ihr Glück kaum fassen.