Supermarkt-Kunde irritiert: „Wieso haben Joghurtbecher diese Kartonverpackung?“

Von: Sandra Sporer

Produkte präsentieren sich oft nachhaltiger als sie sind. Das vermutete ein Kunde auch bei einem Joghurtbecher. Er wurde jedoch eines Besseren belehrt.

München – Immer mehr Supermarkt-Kunden achten bei ihrem Einkauf auch darauf, wie nachhaltig die Produkte und deren Verpackungen sind. Allerdings ist das oft gar nicht so einfach. Denn nicht jede vermeintlich umweltfreundliche Verpackung ist so gut wie ihr Ruf und nicht immer sind Plastikverpackungen die schlechteste Wahl. Das musste auch ein Kunde feststellen. Beim Griff ins Kühlregal fragte er sich, ob es sich bei der Pappbanderole um den Joghurtbecher sich nicht schlicht um Greenwashing handelt. So ganz sicher war er sich dessen jedoch nicht – und wandte sich mit seiner Frage an Reddit.

Supermarkt-Kunde vermutet Greenwashing hinter Joghurtbecher mit Kartonverpackung

Er postete ein Bild des Bechers auf der Plattform und schrieb dazu: „Wieso haben Joghurtbecher immer öfter diese Kartonverpackung um den eigentlichen Becher? (...) In meinen Augen ist das doch das billigste Greenwashing (...) Wieso wird nicht direkt auf die Plastikbecher gedruckt, sondern stattdessen auf eine Kartonage, die auf den Plastikbecher geklebt und somit NOCH mehr Müll produziert?“

Dort wurde er jedoch schnell darüber informiert, dass die zusätzliche Kartonverpackung tatsächlich durchaus einen Nutzen hat und den Becher umweltfreundlicher macht. „Es geht darum, die Kunststoffe einfarbig zu halten“, erklärt ein Nutzer. Die Sortieranlagen können bunt bedruckte Becher weniger gut verarbeiten. Solche Becher werden dann häufig aussortiert und somit nicht recycelt, sondern verbrannt.

Joghurtbecher mit Kartonverpackung sind besser zu recyceln – bei richtiger Mülltrennung

Die Banderole sorgt dafür, dass der Plastikbecher selbst frei von Aufdrucken bleiben kann. Laut einer vom Naturschutzbund (NABU) in Auftrag gegebenen ifeu-Studie verursachen diese Art von Joghurtbechen die geringste Umweltbelastung (in der Produktkategorie Joghurt & Desserts). Allerdings nur dann, wenn sie richtig entsorgt werden.

Dazu gehört natürlich, die Pappbanderole zu entfernen und separat zu entsorgen. Auch der Deckel muss vollständig entfernt und einzeln in den Müll geschmissen werden. Zudem sollen die Becher nicht ineinander gestapelt werden, rät die Plattform Utopia. Dies erschwere der Sortieranlage ebenfalls die Arbeit und könnte dazu führen, dass Becher unrecycelt bleiben. Übrigens: Das Auswaschen der Becher kann man sich laut Utopia sparen. Es reiche vollkommen aus, wenn der Bescher löffelrein ist.

Generell gibt es so einige Unklarheiten beim Thema Mülltrennung. Etwa auch, was in der schwarzen Restmüll-Tonne entsorgt werden darf. Klar ist jedoch, dass die Menge an Einweg-Plastik dringend reduziert werden muss. Die Gespräche zur Eindämmung stagnieren jedoch. (sp)