„2,29 DM“: Nostalgisches Foto von längst vergessenem Kaufland-Vorgänger

Von: Felina Wellner

Kaufland-Nostalgie mit der Ex-Supermarktkette Kolossa – zwischen dessen Herkunftszeit und heute liegen ein Währungswandel und Fusionen im Einzelhandel.

Karlsruhe – In den vergangenen Jahrzehnten haben Kommerzialisierung und Fusionen verschiedene Branchen und Gesellschaftsbereiche verändert. Aus der bunten Vielfalt werden große Zusammenschlüsse – auch im Einzelhandel. Während sich Supermarkt-Posts in den Sozialen Medien zumeist auf Kuriositäten in den Regalen von Kaufland und Co. beziehen, greift ein Mann aus Karlsruhe ein Stück Supermarkt-Geschichte in seinem Beitrag auf der Plattform X (vormals Twitter) auf.

Aus Kolossa- wurde Kaufland-Filiale: Nostalgisches Foto erinnert an ausgestorbene Supermarktkette

Was wenig spektakulär aussieht, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als kostbares Erinnerungsstück – zumindest für dessen Besitzer. In seinem Beitrag widmet er sich den guten alten Zeiten, in welchen er seinen Kolossa-Einkauf mit D-Mark zahlte.

„Kennt noch jemand Kolossa?“, fragt der User in seiner Post-Beschreibung. In Kürze klärt er auf: „Das kam mal aus Karlsruhe und wurde später zu Wertkauf, dann WalMart, dann Real, dann Kaufland.“ Das zugehörige Bild zeigt einen Korb mit Kolossa-Etikettierung. Nicht nur das Logo der ehemaligen Supermarktkette, auch der „2,29 DM“-Preisaufkleber symbolisieren das vergangene Jahrhundert.

Der Supermarktwandel von Kolossa bis Kaufland im Überblick

Der Weg zum ehemaligen Kolossa führt den Karlsruher nun ins Durlach Center. Nach Real befindet sich Kaufland als Supermarkt-Alternative in diesem Einkaufszentrum – nicht nur dort, auch anderswo sind Kolossa und andere Supermarktketten von früher schon lange Geschichte.

Kolossa-Supermärkte gehörten zur Pfannkuch-Unternehmensgruppe aus Karlsruhe, drei Märkte in der Region

1989: Pfannkuch-Unternehmensgruppe wurde an SPAR Handels AG verkauft

SPAR Handels AG verkaufte einige Kolossa-Märkte an Walmart weiter

2006: Walmarkt-Märkte wurden zu Real umgeflaggt

2020: Verkauf von Real: Kaufland (Teil der Schwarz Gruppe) erwirbt 92 Standorte

Quellen: stadtwiki.net, supermarktmuseum.com

Die Entwicklung von Kolossa bis Kaufland zeigt anschaulich einen Ausschnitt sich kontinuierlich verändernder Marktfusionen im Einzelhandel. Dass einzelne Fusionsstränge auch mit einem wirtschaftlichen Kräftemessen mit der Konkurrenz einhergehen, zeigt beispielsweise die Fusion der Edeka Gruppe und Tengelmann im Jahr 2016. Sie wurde strittig diskutiert.