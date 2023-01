Kaufland-Kunde kauft Pfeffer, bei dem selbst der Supermarkt süffisant reagiert: „Du hast dich wohl vergriffen“

Von: Momir Takac

Teilen

Ein Kunde erwischte bei Kaufland ein merkwürdiges Pfefferglas. © Facebook.com/Screenshot

Ein Kunde war nach dem Kauf eines Pfefferglases bei Kaufland ratlos. Auf dessen Beschwerde reagierte der Supermarkt mit Humor.

Lübeck - Wenn man im Supermarkt etwas kauft, erwartet man für sein Geld, dass die Qualität stimmt. Das gilt vor allem für Frischwaren wie Fleisch, Obst oder Gemüse, aber auch alle anderen Produkte. Eine Kundin kann ein Lied davon singen. Sie musste nur einen Tag nach dem Einkauf bei Kaufland vier Salate wegschmeißen.

Kaufland-Kunde beschwert sich wegen merkwürdigem Pfeffer-Glas

Dass Lebensmittel mal verdorben sind, ist zwar ärgerlich, kommt aber im besten Supermarkt vor. Besonders ärgerlich ist es natürlich, wenn man den Makel erst zu Hause bemerkt. Da bleibt einem der Gang zurück nicht erspart. Ein Kunde hat jetzt bei Kaufland ein fehlerhaftes Produkt gekauft. Im Supermarkt fiel ihm das nicht auf, sonst wäre seine Beschwerde nicht auf der Facebook-Seite von Kaufland gelandet.

Dort postete er mehrere Fotos von Pfefferkörnern im Glas. Auf Text verzichtete er, seinen Beitrag versah er lediglich mit lachenden Emojis. Er ließ Bilder sprechen, und die machen klar, wo der Fehler liegt. Man sieht das Glas mit Pfefferkörnern. Daneben zeigt ein Foto den aufgeklappten Deckel. Man erkennt kleine Löcher. Auf dem dritten Bild sieht man, wie jemand das Pfeffer-Glas verkehrt herum hält.

Kaufland reagiert humorvoll auf Pfeffer-Beschwerde: „Wir gehen mal davon aus, dass du die Mühle vermisst“

Kaufland reagierte auf den Beitrag - und das ziemlich humorvoll. „Hallo Paul, da scheinst du ein Paar Pfefferkörner erworben zu haben. Wir gehen mal davon aus, dass du die Mühle vermisst“, schrieb ein Mitarbeiter der Social-Media-Abteilung. Dann folgt ein Satz, der für Verblüffung gesorgt haben dürfte. „Wir haben dieses Produkt ebenfalls mit Mühle in unserem Sortiment. Du hast dich wohl vergriffen“, heißt es weiter.

Warum Kaufland ungemahlene Pfefferkörner im Streuer verkauft, bleibt das Geheimnis des Supermarkts. Ändern will man daran offenbar nichts. Wochen zuvor hatte sich wegen des Pfeffers bereits ein anderer Kunde heftig bei Kaufland beschwert. In diesem Fall jedenfalls bot der Mitarbeiter dem Kunden an, eine Direktnachricht zu schicken, um den Sachverhalt an das Kundenmanagement weiterzuleiten. Auf eine Beschwerde über in Folie eingepackte Radieschen reagierte Kaufland hingegen nicht. (mt)