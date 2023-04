Supermarkt-Parkplatz per Gesichtserkennung überwacht – 60 verärgerte Kunden beauftragen Rechtsanwalt

Von: Momir Takac

Dass Supermärkte ihre Parkplätze überwachen, ist rechtens. Eine Firma benutzt dafür allerdings fragwürdige Methoden. Kunden laufen Sturm.

Gelsenkirchen – Immer mehr Menschen nutzen Parkplätze von Supermärkten, obwohl sie gar nicht einkaufen. Die Händler haben darauf reagiert. Auf manchen Plätzen reicht die Parkscheibe, auf anderen gibt es Parktickets. Und wiederum andere erfassen Fremdparker per Videoüberwachung, wie etwa Rewe, Aldi und dm in Heidelberg.

Supermarkt-Parkplatz wird mit Gesichtserkennung überwacht – Kunde erhielt zwölf Knöllchen

Auch ein Supermarkt in Gelsenkirchen setzt auf eine digitale Parkraumüberwachung. Doch das sorgt für mächtig Ärger bei den Kundinnen und Kunden. Es gibt Berichte, wonach Autofahrer mehrere Knöllchen erhielten, weil sie nach dem Einkauf im „Heßler-Markt“ noch in Läden nebenan gingen.

Wie Welt.de berichtet, flatterten einem Mann zunächst acht Knöllchen zu je 40 Euro ins Haus. Nachdem er von seinem dreiwöchigen Urlaub zurückgekehrt war, vier weitere. Der Rentner erzählte, dass viele Menschen betroffen seien. Dem Bericht zufolge soll es sogar Leute erwischt haben, die nur ausgestiegen sind, um die Parkbedingungen zu lesen, und dann den Parkplatz wieder verließen. Der Rentner selbst wollte die Bescheide nicht mehr hinnehmen und konsultierte einen Rechtsanwalt. Inzwischen ist das Thema sogar zum Politikum geworden.

Software von Parkplatzüberwachung gleicht ab, ob Gesicht zum abgestellten Auto passt

Der „Heßler-Markt“ im gleichnamigen Gelsenkirchener Stadtteil hat zur Parkplatzüberwachung die hessische Firma „Parkvision“ beauftragt. Laut deren Webseite filmen beim Befahren des Parkplatzes mehrere Überwachungskameras das Auto und die Insassen. Weitere Kameras erfassen die Personen dann beim Betreten des Supermarkts. „Mithilfe intelligenter Softwaretools“ findet ein Abgleich der Aufnahmen statt. Das System erkennt, ob die Person zuvor ihr Auto abstellte.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Sebastian Watermeier zeigte sich über die „Art und Weise, wie das Unternehmen Parkvision die Parkraumkontrolle durchführt, verwundert“, wie er der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) sagte. Die Überwachung von privatem Parkraum sei rechtens, sagte er weiter. Problematisch sei jedoch, dass das System „an verschiedenen Punkten auch biometrische Daten von Personen“ aufnimmt und abgleicht.

Rechtsanwalt hält Vorgehen von Parkvision für rechtswidrig

Doch Watermeier treiben weitere Fragen um. „Was passiert, wenn beispielsweise die Begleitperson einkaufen geht und nicht der Fahrzeugführende? Erkennt die Software zuverlässig Personen, beispielsweise auch, wenn sie eine FFP2-Maske tragen?“, will er wissen. Er habe deshalb die Landesdatenschutzbeauftragte von Nordrhein-Westfalen angeschrieben.

Tätig ist inzwischen auch der Rechtsanwalt Malte Stuckmann, für rund 60 Mandantinnen und Mandanten. Er hält das Vorgehen von Parkvision gerade bei Widersprüchen für rechtswidrig. „Es wird aus dem Anschreiben des Unternehmens schon nicht deutlich, in wessen Namen es überhaupt auftritt. Eine Kontaktaufnahme wird durch das Unternehmen erschwert. Reaktionen auf zugegangene Anschreiben bleiben aus oder werden mit Zahlungserinnerungen und Androhungen von Gerichtsverfahren erwidert, sagte er der WAZ. Auch in Kassel ärgerte sich eine Anwohnerin über einen Strafzettel vor einem Rewe-Markt. Und will nicht bezahlen. (mt)