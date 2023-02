Witze über Lidl-Angebot zum Valentinstag: „Nichts sagt so sehr ‚Ich liebe Dich‘“

Von: Kai Hartwig

Einem Sprichwort zufolge geht Liebe durch den Magen. Den Ansatz verfolgt offenbar auch Lidl mit einem Valentinstag-Angebot. Und erntet dafür Spott.

München – Jahr für Jahr ist am 14. Februar Valentinstag. Das Datum gilt als „Tag der Liebenden“. Als Namensgeber des Valentinstags gilt der heilige Valentin von Rom, der als Schutzpatron der Liebenden angesehen wird. Eine Paartherapeutin gab Tipps, was viele Frauen am Valentinstag besonders glücklich macht. Im Einzelhandel findet der Valentinstag ebenfalls Berücksichtigung, so auch in den Angeboten von Supermärkten und Discountern.

Im Jahr 2023 hat sich daran offenbar nichts geändert. Der aktuelle Lidl-Katalog (gültig ab 6. Februar 2023) enthält in der Woche vor dem Valentinstag bereits einige Angebote für Verliebte. Unter dem Motto „Liebe schenken zum Valentinstag“ will der Discounter seinen Kunden wohl verklickern, dass diese auch durch den Magen geht.

Twitter-User machen sich über Lidl-Angebot zum Valentinstag lustig – „Nichts sagt so sehr ‚Ich liebe Dich‘“

So kann man derzeit unter anderem das Produkt „Hähnchen Nuggets in Herzform tiefgefroren“ bei Lidl zum Preis von 3,29 Euro erwerben. Die sind in der 400-Gramm-Packung erhältlich und wurden laut Herstellerangaben „aus fein zerkleinertem Hähnchenbrustfleisch“ hergestellt. Das wurde „mit 8 Prozent Flüssigwürzung“ angereichert.

Auch ein Twitter-User wurde auf Lidls Valentinstag-Angebot aufmerksam und postete einen Ausschnitt des Prospekts in dem sozialen Netzwerk. Dazu schrieb er mit ironischem Unterton: „Nichts sagt so sehr ‚Ich liebe Dich‘ wie in Herzform gepresste Hühnerabfälle.“

Spott für Valentinstag-Hähnchennuggets von Lidl – „Schön noch nen Ring reinpressen, sicheres Ding“

Der Tweet wurde auch von anderen Nutzern spöttisch kommentiert. „Für Dich“, witzelte einer und bekräftigte dies mit einem Herz-Emoji. Der Verfasser antwortete darauf, indem er sich weitere Valentinstag-Sonderartikel aus dem Lidl-Prospekt vornahm. „Danach noch eine große Tasse kleine Sünde und dann gehts ab unter den Micky-Maus-Laken zwinker zwonker“, scherzte er über Tee und Bettwäsche aus dem Discounter-Sortiment.

Ein weiterer User wollte auf die Hähnchennuggets in Herzform zurückkommen. Und hatte eine „romantische“ Idee für den Valentinstag: „Am 14. Februar schön noch nen Ring reinpressen, sicheres Ding.“ Dem entgegnete der Urheber des Tweets frotzelnd: „Hoffentlich liest sie nicht mit, Du enthüllst meinen Plan.“

Lidl bietet zum Valentinstag Hähnchennuggets mit „Flüssigwürzung“ an – „Quasi geimpfte Nuggets“

Derweil bereitete einem anderen Nutzer ein ganz anderer Punkt Unbehagen. Er störte sich an der Zubereitung des Hähnchenfleischs: „‚8 Prozent Flüssigwürzung‘“, zitierte er die Herstellerangaben. Und fügte ein vor Übelkeit würgendes Emoji hinzu. Wer sich nun fragt, was hinter dieser Angabe stecken mag, wurde vom Tweet-Verfasser aufgeklärt: „Flüssigwürzung bedeutet, dass dem Fleisch eine Mischung aus ca. 90 Prozent Wasser mit Salz und Gewürzen durch feine Nadeln eingespritzt wurde.“ Und machte sich weiter lustig: „Quasi geimpfte Nuggets! Vorbildlich.“

Wer sich und seiner oder seinem Liebsten wirklich am 14. Februar eine schöne Überraschung bieten will, wird möglicherweise anderweitig fündig. Vielleicht kommt ja ein romantischer Kurztrip am Valentinstag infrage, fünf Städte in Deutschland gelten als besonders empfehlenswert für Verliebte.