Supermarkt-Rätsel spaltet das Netz: Kunde findet Unerklärliches in seiner Milch-Packung

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

Ein Supermarkt-Kunde wird aus einem Fund in seiner Haferdrink-Packung nicht schlau und fragt im Internet nach Erklärungen. Auch dort sind die Meinungen gespalten.

München – Wer weiß, was hinter diesem rätselhaften Anblick steckt? Ein Kunde hat nach eigener Aussage einen Haferdrink der Marke Alpro gekauft. Doch zu dessen Genuss sollte es nie kommen. Stattdessen machte der Kunde einen Fund in dem Produkt, der ihm jeglichen Appetit genommen haben dürfte. Nun sucht er nach Antworten. Doch auch im Internet gehen die Meinungen auseinander.

Kunde findet Unerklärliches in Milch-Packung – Produkt wurde bei Marktkauf nicht bei Aldi gekauft

Laut dem Titel des Videos wurde die Hafermilch bei Aldi gekauft, doch der Kunde hat seine Angabe mittlerweile korrigiert. Er habe sich geirrt und den Artikel nicht bei Aldi, sondern bei Marktkauf erworben. Im Video, das der Kunde auf der Social-Media-Plattform Reddit Deutschland teilte, ist zunächst die aufgeschnittene Haferdrink-Packung in einem Spülbecken zu sehen. Dann fokussiert der Kunde mit seiner Kamera auf den rätselhaften Fund, den er seiner Aussage nach in dem Getränkekarton gefunden hat: Ein rechteckiger, schleimartiger Klumpen, der auf einer Seite milchig weiß und auf der anderen schwarz ist. Der Mann stochert mit einem Messer darin herum, doch die zähe Masse bleibt hartnäckig zusammen und lässt sich nicht teilen.

Nachvollziehbar, dass der Kunde nach diesem Anblick nach Antworten sucht. „In der Hafermilch von Aldi war etwas drin. Was ist das?“ fragte er andere auf Reddit. „Schimmel. Ich habe das sehr oft gesehen, als ich in einem Molkereibetrieb für das Beschwerdemanagement zuständig war. Das passiert, wenn eine Verpackung beschädigt oder lange Zeit geöffnet wurde“, antwortet daraufhin ein User. Andere geben wiederum zu bedenken, dass es sich bei einem Haferdrink nicht um ein Molkereiprodukt handelt, sondern um etwas Pflanzliches. „Warum aber wächst der Schimmel in einem Rechteck?“, zweifelt ein weiterer die Erklärung an.

Schimmel oder vergessene Verpackung? Supermarkt-Rätsel spaltet das Netz

Ein Reddit-Nutzer behauptet unterdessen, dass er in einem Labor arbeitet und der Klumpen nicht wie Schimmel aussieht. „Es sieht mehr wie eine Art von Verpackung aus“, schreibt er weiter und könnte damit ähnliches meinen wie ein weiterer Kommentar: „Die meisten Rezepte für selbstgemachte Hafermilch scheinen eine Art Filtersack zu enthalten. Vielleicht ist dies eines davon?“

Was hat ein Marktkauf-Kunde hier gefilmt? © Reddit @u/JohnWick813

Im Internet gehen die Meinungen zu dem Marktkauf-Fund stark auseinander. So wird auch die Vermutung, dass eine Art von Verpackung in dem Drink vergessen wurde, stark angezweifelt. Ein Großteil der Antworten legt nahe, dass es sich vermutlich wirklich um Schimmel handelt. Eine plausible Erklärung, warum der Klumpen auf der anderen Seite milchig weiß und nicht nur schimmelig aussieht, könnte auch die folgende in den Kommentaren sein: „Wenn du deine Hafermilch zu lange offen stehen lässt, bildet sich am Boden ein Bodensatz. Das scheint es zu sein + Schimmel?“ Für eine endgültige Aufklärung raten die meisten jedoch, das Video an den Hersteller Alpro oder an den Supermarkt zu senden und nicht nur um eine Kostenrückerstattung zu bitten, sondern auch eine Erklärung.

Haferdrink als gute Milch-Alternative? Das sagen die Testergebnisse

Im Allgemeinen schneidet der Haferdrink als Alternative für Allergiker oder Veganer in Tests überwiegend positiv ab. So hat er laut dem Verbrauchermagazin oekotest.de unter anderem „sättigende Ballaststoffe, die sich positiv auf den Cholesterinspiegel und die Verdauung auswirken können“. Vor allem bei nicht allzu stark durch die Industrie bearbeiteten Produkten sei dies der Fall.

Zudem enthalte die Milch-Alternative deutlich weniger Fett als Kuhmilch und zeichnet sich durch eine gute Umweltbilanz aus, da der Anbau häufig in Deutschland stattfindet und durch die gute Resistenz des Hafers wenig gespritzt werden muss. Grundsätzlich sollten Verbraucher bei Pflanzendrinks aber auf die Zusammensetzung achten. (nz)