„Penny will uns belehren“: Discounter-Experiment mit „wahren Kosten“ polarisiert

Von: Christoph Gschoßmann

Der Discounter Penny wagt ein ungewöhnliches Experiment: Für neun Produkte müssen Kunden „die wahren Preise“ bezahlen. Die Meinungen klaffen weit auseinander.

München – Preisschock bei Penny: Doch der Discounter ist selbst dafür verantwortlich und wählt diesen Schritt ganz bewusst. Wiener Würstchen kosten beispielsweise plötzlich 6,01 Euro statt 3,19 Euro. Der Preis für Mozzarella erhöht sich von 89 Cent auf 1,55 Euro und für Fruchtjoghurt muss 1,56 Euro statt 1,19 Euro bezahlt werden.

Ab Montag (31. Juli 2023) verlangt Penny eine Woche lang für neun seiner mehr als 3000 Produkte die „wahren Preise“ – also den Betrag, der bei Berücksichtigung aller durch die Produktion verursachten Umwelt- und Gesundheitsschäden eigentlich berechnet werden müsste. Der Schritt erregt viel Aufsehen, auch weil er gerade in einer Zeit kommt, in denen viele Haushalte ohnehin unter der Explosion der Lebensmittelkosten leiden.

„Seit wann hat Penny einen Erziehungsauftrag?“: Kunden poltern über „wahre Preise“-Aktion

Die Reaktionen auf Pennys Aktion umfassen ein breites Spektrum. Einerseits schlägt dem Discounter in den sozialen Medien Wut und Hass entgegen, andererseits erntet er für die Aktion Respekt. Ein Kunde des Discounters twitterte, Penny wolle „jetzt auch belehren“ und kündigte wie einige andere an, dem Unternehmen fortan fernzubleiben.

„Seit wann hat Penny einen Erziehungsauftrag? Von mir bekommt Penny jedenfalls keinen Penny mehr“, echauffiert sich ein Twitter-User. „Viele rufen schon zum Penny-Boykott auf. Ein Discounter als Volkserzieher – geht gar nicht!“ Ein anderer schreibt: „Nächste Woche, jede Wette, wird der Umsatz bei Penny in den Keller rauschen“, heißt es in einem anderen Tweet.

Nicht nur Kritik für Penny-Experiment: „Wahre Preise“ ernten auch Respekt

Andere Nutzer feierten Penny dagegen geradezu für seine Weitsicht. Ein Nutzer bei Twitter schreibt: „Wer sich darüber jetzt beschwert, versteht offensichtlich nicht, dass dieser Preis auch sonst gezahlt wird: von der Umwelt, von ausgebeuteten Tieren und den kommenden Generationen.“

Ein anderer Twitter-Nutzer berichtet von einer Unterhaltung mit seinem Vater: „Erste Reaktion: ‚Maasdamer fast doppelt so teuer? Frechheit!‘ Zweite Reaktion: ‚Vegane Schnitzel nur 14 Cent mehr? Das geht ja.‘“ Worauf er seinem Vater erklärte, dass das vegane Schnitzel nicht durch ein Tier müsse und weniger Schaden für Boden und Wasser verursache. Und ein weiterer Twitter-Nutzer schreibt: „Man kann sich jetzt natürlich über Penny aufregen. Oder halt erst mal lesen, dass nur 9 von 3000 Produkten für eine Woche im Preis steigen und die Aktion durchaus einen Hintergrund hat, über den man mal nachdenken könnte.“

Wissenschaftler erklären Preise des Penny-Experiments: „Wir lügen uns in die Tasche“

Penny will mit der Aktion ein Zeichen setzen. „Wir sehen, dass viele unserer Kundinnen und Kunden unter den unverändert hohen Lebensmittelpreisen leiden. Dennoch müssen wir uns der unbequemen Botschaft stellen, dass die Preise unserer Lebensmittel, die entlang der Lieferkette anfallen, die Umweltfolgekosten nicht widerspiegeln“, sagt Penny-Manager Stefan Görgens.

Wissenschaftler, die mit Penny an den Preisen arbeiteten, erklären die hohen Preise: „Wir lügen uns in die Tasche, wenn wir so tun, als hätte die heutige Lebensmittelproduktion keine versteckten Umweltfolgekosten“, sagt Amelie Michalke, die an der Universität Greifswald die ökologischen und sozialen Effekte der landwirtschaftlichen Produktion untersucht. Auch eine Studie der Universität Oxford kam im vergangenen Jahr zu dem Ergebnis, dass insbesondere die Preise für Fleisch bei Berücksichtigung der Treibhausgasemissionen und anderer Umweltschäden deutlich höher sein müssten.

Marketing-Experte: „Das ist ein mutiger Schritt“

„Das ist ein mutiger Schritt – gerade in Inflationszeiten“, meint der Marketing-Experte Martin Fassnacht von der Wirtschaftshochschule WHU in Düsseldorf. Er prognostiziert: „Penny wird aller Voraussicht nach nicht viel von diesen Produkten verkaufen.“ Aber darum gehe es dem Unternehmen auch gar nicht. Es wolle Bewusstsein für Nachhaltigkeit schaffen und gleichzeitig die eigene Marke aufwerten, ist der Branchenkenner überzeugt.

Die Risiken der Aktion für den Discounter hält der Marketing-Fachmann Fassnacht für überschaubar - nicht zuletzt, weil sie zeitlich befristet und auf wenige Produkte begrenzt ist. „Auch wenn die hohe Inflation zu großer Verunsicherung bei den Verbrauchern geführt hat: Ich glaube nicht, dass das die Aktion die Kunden vor den Kopf stößt - solange sie die Wahl haben, zu anderen Produkten zu greifen.“

Penny will die Mehreinnahmen nicht behalten, sondern spenden

Mit der einwöchigen Aktion in allen 2150 Filialen wolle das Unternehmen Problembewusstsein bei den Kunden schaffen. Extra verdienen will Penny dadurch nicht. Die Mehreinnahmen will die zur Rewe-Gruppe gehörende Kette nicht behalten, sondern für ein Projekt zum Klimaschutz und zum Erhalt familiengeführter Bauernhöfe im Alpenraum spenden.

Die Preise sind nicht aus der Luft gegriffen. Berechnet wurden die „wahren Preise“, bei denen neben den üblichen Herstellungskosten auch die Auswirkungen der Lebensmittelproduktion auf Boden, Klima, Wasser und Gesundheit einbezogen wurden, von Wissenschaftlern der Technischen Hochschule Nürnberg und der Universität Greifswald.

