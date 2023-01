Milch wird billiger: Sinken bald auch die Preise für Butter, Joghurt & Co. im Supermarkt?

Von: Fabian Pieper

Kuhmilch wird günstiger. Was ist mit anderen Milchprodukten? © Friso Gentsch/dpa

Nach einem rasanten Preis-Anstieg im vergangenen Jahr wird Milch wieder günstiger. Ist das nun auch bei anderen Milchprodukten zu erwarten?

Berlin – Erst waren es die Energieträger Öl und Gas, die sich nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine als Folge des Krieges europaweit verteuert hatten. Kurz darauf schlug sich der Preisanstieg auch in produzierten Waren und Dienstleistungen nieder. Die Inflationsrate in Deutschland von zeitweise mehr als 10 Prozent hat das ganze Leben verteuert. Das berichtet Kreiszeitung.de.

Ganz besonders zu merken ist dieser Effekt bei Waren des täglichen Gebrauchs wie Lebensmitteln. Der schon vorher steigende Preis kletterte noch einmal rasant nach oben und befindet sich derzeit auf einem Wert von knapp mehr als 60 Cent pro Kilo, die Molkereien an die Erzeuger zahlen. Zum Vergleich: Mitte 2020 lag der Preis bei gerade einmal rund 30 Cent pro Kilo, Anfang 2022 waren es laut Internet-Portal Statista 43 Cent. Da ist es gut, wenn man durch diesen wichtigen Punkt bei der Lagerung im Kühlschrank das Maximum an Haltbarkeit aus seiner Milch herausholt.

Milchpreis könnte sinken: Verband macht Verbrauchern in Deutschland Hoffnung

Und bis zuletzt stieg der Preis für Milch weiter. Endverbraucher bekamen das an der Supermarktkasse ebenfalls spüren. Doch nun macht der Milchindustrie-Verband (MIV) Hoffnung, dass die Preisspirale bald stoppen und sich sogar ins Gegenteil verkehren könnte. Das würde bedeuten, dass der Milchpreis und die Verbraucherpreise sinken könnten.

Als Gründe dafür nannte der MIV-Vorsitzende Peter Stahl, dass die Bauern einerseits mehr Milch geliefert hätten, andererseits die Nachfrage aufgrund der hohen Preise eingebrochen sei – und das werde Konsequenzen für die Rohmilchpreise haben. „Da wird es auch im Laufe des Jahres 23 nach unten gehen“, wird Stahl in der Lebensmittelzeitung zitiert. Wer Geld sparen möchte, sollte sich mit dem Zeitpunkt des Einkaufs auseinandersetzen, denn manche Preise verändern sich im Laufe des Tages.

Konsum von Frischmilch in den vergangenen Jahren rückläufig

Bereits in den vergangenen Jahren sank der Verbrauch von Frischmilch in Deutschland stetig. 2021 betrug er nur noch rund 47,8 Kilo pro Jahr und Kopf, dem laut Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung niedrigsten Wert seit 1991. Als Gründe werden der vermehrte Trend zur veganen Ernährung mit Milch-Ersatzprodukten sowie die bereits in den vergangenen Jahren steigenden Milchpreise genannt. Besonders stark brach die Nachfrage nach der teureren Biomilch ein. „Wir hoffen, dass mit Abflauen der Krisensituation der Biomarkt zurückkommt“, sagte MIV-Hauptgeschäftsführer Eckhard Heuser.

Allerdings: Die Preise für den Endverbraucher hängen nicht nur am Rohmilchpreis, sondern unter anderem auch von der Preiskalkulation der Supermarktketten und den Erzeugerpreisen. Letztere hatten laut MIV im vergangenen Jahr 2022 ein Rekordhoch von 53 Cent pro Kilo erreicht. Da nun kein weiterer Anstieg der Erzeugerpreise erwartet wird und sogar ein Rückgang im Bereich des Möglichen liegt, könnte das den Preis für Milch und weitere Milchprodukte wie Butter, Joghurt oder Käse beeinflussen. Zuletzt senkten einige Supermarktketten wie Aldi, Lidl und Netto die Preise für Butter, während sie die Preise für Milch im Laufe des Jahres stark angezogen haben. Bauern hatten in der Vergangenheit immer wieder für höhere Milchpreise gekämpft.

Immerhin: Durch den sinkenden Milchkonsum dürfte auch das Risiko für Schlaganfälle sinken. Forscher hatten einen Zusammenhang festgestellt.