Kleinere Packung bei Edeka sorgt für Spott – aber ist es eine Mogelpackung?

Mehr Plastik-Müll

Mogelpackungen sind versteckte Preiserhöhungen von Lebensmittel-Herstellern. Der Supermarkt Edeka verkleinerte eine Packung jetzt aus einem interessanten Grund.

München – Statt eine Packung mit weniger Inhalt klammheimlich in die Regale zu stellen, ging die Supermarkt-Kette Edeka einen anderen Weg. Sie schrieben auf eine Packung Kochschinken, dass weniger Inhalt erhalten wird – der Grund sorgt teils für Spott auf Reddit.

Kleinere Packung bei Edeka hat kuriosen Grund – ist es eine Mogelpackung?

Mogelpackungen sind der Graus vieler Verbraucher im Supermarkt. Dabei werden Packungen von Lebensmitteln verkleinert, der Preis jedoch nicht verändert oder sogar erhöht. Dass es sich um eine teils deutliche Preiserhöhung handelt, bekommen viele Menschen deshalb gar nicht mit. Die Verbraucherzentrale kürt laufend die Mogelpackung des Monats, um Verbraucher auf starke Preisanstiege hinzuweisen. Im Juli 2023 erhielten diesen unrühmlichen Preis die Erdnußlocken der Firma Lorenz.

Die Butter des Unternehmens Rama wurde sogar zur Mogelpackung des Jahres 2022 gewählt. Edeka schrieb bei einem Kochschinken jetzt sogar auf die Verpackung, dass weniger Inhalt gekauft wird. Dort kann gelesen werden: „Kleiner Kauf. Kleine Menge.“ Der Grund der Verkleinerung ist kurios: „Weniger Food Waste.“ Was Edeka damit sagen will: Die Packung wurde lediglich verkleinert, damit weniger Essen weggeschmissen werden muss.

Kleinere Kochschinken-Packung bei Edeka sorgt für Spott auf Reddit

Ein Edeka-Kunde postete ein Foto von der neuen Kochschinken-Verpackung auf Reddit. „Und Edeka so: Keine Shrinkflation, sondern:“, schrieb der Post-Ersteller dazu. Der Reddit-Post erhielt bereits nach kurzer Zeit über 2000 Upvotes, dazu kamen mehr als 300 Kommentare. Die anderen Reddit-Nutzer konnten den Frust des Fotografen teilweise nachvollziehen. „Und dafür mehr Plastikmüll. Elende Heuchler“, kommentierte ein Nutzer. Mogelpackungen enthalten zwar weniger Inhalt, die Packungsgröße bleibt allerdings oftmals erhalten. Auch dadurch werden Verbraucher in die Irre geführt – zusätzlich entsteht mehr Plastikmüll bei weniger Inhalt.

Ein anderer Reddit-User stellte eine Sache klar: „Diese Packung wird nicht statt der normalen Packung angeboten, sondern zusätzlich – man kann also selbst entscheiden.“ Auch er gab jedoch zusätzlich an, dass „die Plastikverschwendung natürlich fragwürdig ist.“ Auch ein anderer Nutzer gab an, dass es die alte Größe dabei meist weiter zu kaufen gibt und die kleineren Größen tatsächlich für „Wenig-Verbraucher“ gedacht sind. Über die Plastikverschwendung konnten aber auch diese Nutzer nicht hinwegsehen.

