Rewe-Kundin schaudert es nach widerlichem Fund – Sie zeigt sofort ihre blonden Haare

Von: Armin T. Linder

Eine Rewe-Kundin machte einen widerlichen Fund in einem Produkt der Supermarkt-Kette - sie zeigte sofort als Reaktion ihre blonden Haare.

München - Pfefferonen der Rewe-Eigenmarke „Beste Wahl“! Eine Supermarkt-Kundin schien sich auf das eingelegte Gemüse gefreut zu haben. Doch wahrscheinlich hat sie den Inhalt der Packung nicht mal angerührt. Denn als sie den Beutel öffnete, verging ihr gehörig der Appetit. Davon berichtet sie in einem knapp 30-sekündigen Video bei Twitter.

Blonde Rewe-Kundin entdeckt dunkles Haar in Pfefferonen

„Ich habe gerade diese Packung aufgemacht“, erklärt sie. „Das Erste, was ich sehe: Alter ... Was ... ?!“ Man braucht zwar gute Augen, um zu erkennen, was sie dem Twitter-Publikum zeigen möchte, aber dann erkennt man es doch: Da scheint sich ein dunkles Haar in die Pfefferonen verirrt zu haben. „For context: Ich hab blonde Haare“, ergänzt die Rewe-Kundin dann noch und zeigt ein paar Strähnen. „Also wirklich vom Haaransatz bis in die Spitzen.“ Ihr Fazit: „Alter, das ist so widerlich.“

Rewe reagiert auf Ekel-Fund und bittet um Nachricht

In ihrem Posting markiert sie auch gleich die Rewe-Group und appelliert: „Bitte prüft bei euren Händlern mal, wie ernst sie die Hygiene-Vorschriften befolgen.“ Tatsächlich bekommt sie eine Antwort - und bei Rewe zeigt man sich zerknirscht. „Danke für den Hinweis. Schade, dass du diese Entdeckung machen musstest. Das entspricht natürlich nicht unseren Qualitätsansprüchen.“ Rewe bittet um eine Direktnachricht mit ihrer E-Mail-Adresse, um der Sache nachgehen zu können.

Nun sind an der Lebensmittelverarbeitung natürlich nicht nur Maschinen, sondern auch Menschen beteiligt. Die bekanntlich Haare haben. Kopfbedeckungen sollen vermeiden, dass diese in den Produkten landen - aber sollte es sich beim Fremdkörper in den Rewe-Pfefferonen wirklich um ein Haar handeln, ging hier wohl was schief.

Immer wieder berichten Supermarkt-Kunden von Ekel-Funden in ihren Lebensmitteln - da ist Rewe kein Einzelfall. Besonders krass ist der Frosch, der wohl mal im Edeka-Salat zu entdecken war. Auch bei Lidl ist nicht alles perfekt in den Regalen, ganz im Gegenteil. (lin)