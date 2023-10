„Halt stop!“: Rewe-Kunde freut sich auf Kartoffelpuffer – doch bemerkt Fehler

Von: Sandra Sporer

Zehn leckere Kartoffelpuffer sollten in der Verpackung sein. Das war jedoch bei einem Kunden nicht der Fall. Online warf noch ein ganz anderes Detail Fragen auf.

München – Kartoffelpuffer passen ebenso gut zu einem deftigen Gulasch wie zu Räucherlachs oder aber auch einem Salat. Und auch als Hauptbestandteil einer Mahlzeit eigenen sie sich. Kein Wunder also, dass viele die leckeren Allround-Talente lieben. Und hat man mal keine Muße, sie selbst zu machen, kann man zur Variante aus dem Gefrierfach greifen. Genau das tat auch ein Rewe-Kunde. Anstatt der versprochenen zehn befanden sich jedoch nur neun Kartoffelpuffer in der Packung.

Shrinkflation oder Verpackungs-Fehler: Rewe-Kunde findet neun statt zehn Kartoffelpuffer in der Packung

Der Kunde postete seinen Fund im Reddit-Thread r/schrumpflation, in dem die Community Bilder und Geschichten rund ums Thema Shrinkflation – also Produkte, bei denen man für weniger Inhalt mehr zahlt – austauscht. „Eins, zwei, dr ... HALT STOP!“ steht als Titel über dem Bild. Es zeigt die neun Kartoffelpuffer auf dem Backblech und darunter die Verpackung, auf der eindeutig zehn Stück geschrieben steht.

Viele Kommentare sehen diesen Vorfall jedoch nicht als einen absichtlichen Versuch, Kunden zu täuschen. So schreibt ein Nutzer: „Keine Schrumpflation, eher ein Fehler in der Fabrik.“ Ein anderer stimmt ihm zu: „Seh ich auch so, grad bei sowas kommt das oft ab und an mal vor. Super ärgerlich.“

Einfach abfinden sollte der Kunde sich damit aber nicht, raten die Kommentar-Schreiber. „Rewe Support anschreiben, Anliegen schildern, Packung / Entschuldigungspaket umsonst bekommen“, schreibt beispielsweise ein Nutzer. Eine solche Reklamation ist entweder über das Online-Formular des Rewe-Kundenservice möglich als auch über die auf der Webseite angegebene Telefonnummer.

Tiefkühl-Kartoffelpuffer aus dem Backofen? Unkonventionelle Zubereitungsart wirft Fragen auf

Heiß diskutiert wird aber auch noch ein ganz anderes Detail, das auf dem Bild zu erkennen ist. „Und ich denk mir nur so, wer zur Hölle macht Kartoffelpuffer im Backofen?“, wundert sich etwa ein Nutzer. Viele fragen sich dasselbe. Andere haben diese Zubereitungsart bereits ebenfalls selbst ausprobiert, obwohl die TK-Ware laut Packung entweder in der Pfanne oder der Fritteuse zubereitet werden sollte.

„Im Ofen werden sie auch relativ crispy und nicht ganz so fettig“, antwortet der Rewe-Kunde auf einen der fragenden Kommentare. Auf die Nachfrage, wie genau er die Kartoffelpuffer im Ofen macht, schreibt er: „15+ Minuten 180 Umluft. Bisschen Öl drüber für extra crisp.“

In einem Rewe in Bielefeld löste der zum Einsatz kommende Roboter-Mitarbeiter bei einem Kunden gemischte Gefühle aus. Andernorts erntete ein riesiges Verbotsschild sarkastische Kommentare – denn dass E-Roller nichts in einem Supermarkt zu suchen haben, sollte eigentlich selbstverständlich sein. (sp)