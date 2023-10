Innere Blutungen möglich: Rückruf von Bio-Produkt – Supermarkt warnt vor Glassplittern

Von: Sandra Sporer

Teilen

Aufgrund von möglichen Glasscherben wird derzeit vor einem Produkt einer Bioladen-Kette gewarnt. Der Hersteller untersucht, wie es dazu kommen konnte.

Kassel – Kichererbsen sind in der Küche vielseitig einsetzbar, unter anderem in Eintöpfen oder als Hauptzutat von Hummus. Bei einer Charge der Kichererbsen von Alnatura wird vom Verzehr jedoch abgeraten. Für diese hat der Hersteller einen Rückruf herausgegeben, denn die betroffenen Produkte könnten Glassplitter enthalten.

Einen weiteren dringenden Rückruf gibt es bei Käse von Lidl. Bei dem betroffenen Käse wurden Listerien nachgewiesen, die schwere Magen-Darm-Erkrankungen auslösen können.

Glassplitter in Alnatura-Kichererbsen – Diese Charge ist vom Rückruf betroffen

Alle Gläser der betroffenen Charge wurden bereits aus dem Handel genommen, wie Hersteller Alnatura informiert. Wer ein Glas der Kichererbsen daheim hatte sollte aber auf jeden Fall prüfen, ob es vom Rückruf betroffen ist.

Diese Charge wird zurückgerufen:

Produkt Alnatura Kichererbsen Inhalt 330 Gramm Chargennummer L0322/14

Vom Verzehr betroffener Produkte wird dringend abgeraten. Sollten Glassplitter enthalten sein und aus Versehen verzehrt werden, kann das zu Verletzungen im Mundraum sowie zu inneren Blutungen führen.

Eine Charge der Kichererbsen von Alnatura ist momentan von einem Rückruf betroffen. Es könnten Glassplitter enthalten sein. © Alnatura Produktions- und Handels GmbH

Alnatura fahndet, wie die Glassplitter in die Kichererbsen gelangt sein könnten

Betroffene Produkte können im Laden zurückgegeben werden. Laut der Bekanntmachung auf der Alnatura-Webseite werde im Gegenzug für Ersatz gesorgt. Auch gab der Hersteller an, momentan in Zusammenarbeit mit seinem Herstellerpartner eingehend zu prüfen, wie die Glasscherben in die Kichererbsen gelangen konnten. So sollen weitere solcher Vorfälle in Zukunft vermieden werden können.

Auch einige Brotaufstriche von Alnatura waren dieses Jahr bereits von einem Rückruf betroffen – aufgrund von Metallsplittern. Penny musste indes einen Rückruf wegen Druckfarbe in Pommes starten. (sp)