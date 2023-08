Milchprodukte fehlen in Regalen – Rewe hat wichtige Nachricht für Kunden

Von: Sven Schneider

Milchprodukte sind derzeit Mangelware in einigen Rewe-Filialen in Nordrhein-Westfalen. Der Supermarkt nennt Gründe - und richtet sich direkt an Kunden.

Hamm - Nur mal eben den Supermarkt betreten, Milch für das Wochenende in den Einkaufswagen legen und zur Kasse gehen - wer aktuell in Nordrhein-Westfalen die Regale mit Milch-Produkten ansteuert, könnte durchaus überrascht werden. Milch, Käse, Joghurt und weitere Produkte könnten insbesondere bei Rewe bereits vergriffen sein. Der Ein Supermarkt hat eine wichtige Nachricht für Kunden und nennt den Grund für die leeren Regale.

Milchprodukte fehlen in Regalen - Supermarkt hat wichtige Nachricht für Kunden

Aktuell stehen Kunden in vielen Rewe-Filialen in NRW vor leeren Regalen – vor allem bei Milchprodukten wie Käse, Milch oder Joghurt. Schuld daran trägt die Gewerkschaft Verdi und dessen Streik im Lebensmitteleinzelhandel.

Ein Hinweis weist auf die „aktuelle Warensituation“ bei Rewe hin. © Marcel Guboff

Kunden müssen beim Einkauf schnell sein - Mangel an Milchprodukten bei Rewe

Betroffen vom Mangel an Milchprodukten sind viele Filialen in NRW, unter anderem in Hamm, Unna und Dortmund. Die Auswirkungen bekommen die Kunden zu spüren. „Derzeit bestreikt Verdi den Lebensmitteleinzelhandel in NRW. Aufgrund dessen kann es aktuell leider zu Fehlartikeln im Sortiment kommen“, erklärt Rewe auf einem Schild vor einem leeren Einkaufsregal.

Derzeit stocken die Tarifgespräche im Groß- und Außenhandel zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Eine Einigung wurde bislang nicht erzielt. Erst Ende der vergangenen Woche hatte Verdi zu neuen Streiks aufgerufen, um den Druck zu erhöhen. Seitdem werden Lager bei Rewe und auch Netto bestreikt, berichtet wa.de.

„Wir bedauern das sehr, da der Gewerkschaft ein attraktives Angebot vorliegt. Wir bitten dich, auf Alternativartikel in unserem Sortiment zurückzugreifen“, heißt es weiter vom Rewe-Team. Die Gewerkschaft Verdi sieht das offensichtlich ganz anders. Wie lange Rewe-Kunden noch auf einige Milchprodukte verzichten oder beim Einkauf schnell sein müssen, damit nicht alles vergriffen ist, ist offen.