Gurke für 3,29 Euro: „Dachte, ich gucke nicht richtig!“

Von: Michelle Brey

Der Preis für Gurken in einem Edeka sorgte für einige entsetzte Kommentare auf TikTok. © Screenshot TikTok/about.linchen

Der Preis für Gurken macht zuletzt so manche Kunden sprachlos. Auch eine Kundin von Edeka meinte offenbar, ihren Augen nicht trauen zu können.

Hamburg / München - Die Preise steigen und das bei fast allen Lebensmitteln. Doch besonders in der Gemüseabteilung – und hier explizit bei Gurken – müssen viele Kunden ganz genau hinschauen. Ihren Frust über den Betrag auf dem Preisschild für Gurken tun viele Supermarkt-Kunden auf sozialen Plattformen wie Facebook oder Instagram kund.

Nicht wenige sind dabei einer Meinung: Der Preis für das Lebensmittel ist einfach zu hoch. Zuletzt kritisierte eine Kaufland-Kundin den enormen Gemüsepreis, nun drückte eine Kundin von Edeka ihre Entrüstung darüber aus.

Edeka-Kundin regt sich über Gurken-Preis auf: „Dachte, ich gucke nicht richtig?!“

„Heute beim Einkauf“, mit diesen Worten begann eine TikTok-Userin die Beschreibung ihres Beitrages. „Ich dachte, ich gucke nicht richtig!“, fuhr sie fort. Zu sehen ist auf dem kurzen TikTok-Video ein Gemüseregal mit Gurken und Paprikas. Auf dem zugehörigen Schild der Gurken steht ein Preis von 3,29 Euro. „Das kann doch nur ein Scherz sein“, schrieb sie weiter und ergänzte, dass sie ganz plötzlich dann doch keine Gurke mehr für ihren Einkauf benötigt habe.

Dass das Video auf der Social-Media-Plattform viral ging, ist nicht unbedingt verwunderlich. Dem Preisschild zufolge wurde das Video am 25. Februar aufgenommen. Veröffentlicht wurde es am Sonntag (26. Februar). Mit Stand vom 28. Februar haben es mehr als 93.000 User mit einem Like versehen. Zudem veranlasste der Beitrag tausende User dazu, den hohen Gurken-Preis nicht unkommentiert zu lassen.

„Jenseits von Gut und Böse“: TikTok-Userin über hohen Gurkenpreis in Rage

Der Großteil der User ist sich einig: Der Preis der Gurken ist immens hoch. „Die spinnen doch“, kommentierte eine Userin, „und hier braucht jetzt niemand kommen, nach dem Motto ‚Ist ja kein Saisongemüse gerade‘. Das ist jenseits von Gut und Böse.“ Ein weiterer User stimmte zu: „Das ist echt heftig.“

Andere regten sich allerdings nicht nur über den Preis der Gurken auf, sondern berichteten auch direkt über die gezogenen Konsequenzen: „Wir haben beschlossen, vorerst keine Gurken mehr zu kaufen, sollen im Regal verfaulen!“ Schließlich würden Angebot und Nachfrage den Preis regeln, so die TikTok-Userin weiter.

Einzelfälle sind die Preise in den beiden erwähnten Supermärkten jedenfalls nicht. Auch in anderen Discountern sind Kunden über die Gurken-Preise schockiert. (mbr)