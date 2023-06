Erkennen Sie, warum dieses Supermarkt-Suchbild viele begeistert? – „Liebe es“

Von: Armin T. Linder

Teilen

Erkennen Sie die Besonderheit an diesem Supermarkt-Foto? © Facebook

Sie sollten Musik-Fan sein, um sich für dieses Supermarkt-Suchbild zu begeistern. Erkennen Sie, was bei vielen Euphorie auslöst?

New York - Ein witziges Detail an einem Backwaren-Regal wird bei Facebook gefeiert. Gepostet hatte das Foto eine Nutzerin am 11. Juni – ob sie es selbst aufgenommen hat oder es sich um einen Netz-Fund handelt, schreibt sie nicht. Mehr als 2500 Mal wurde es in den ersten rund zwei Wochen geteilt. Wer das Bild sieht, soll selbst auf den Clou kommen, möchte die Userin. „Verdirb es anderen nicht!!“, fordert sie. „Aber wenn du es entdeckst, wirst du es wissen.“

Supermarkt-Suchbild: Finden Sie die Auflösung alleine?

Die ganze Wahrheit ist aber: Um die Besonderheit überhaupt zu entdecken, braucht es eine gewisse Musik-Affinität. Man sollte auch nicht nur neue Klänge hören, sondern eine Affinität zu alten Radiohits mitbringen. Hörer von 80er-Wellen haben also eine Chance auf den großen Aha-Effekt bei dem Foto – alle anderen könnte es enttäuscht zurücklassen. In dem Fall lesen Sie gern die Auflösung unten nach.

Auflösung: Supermarkt-Suchbild zeigt Zahlenfolge aus 80er-Hit

Die da wäre: Oben links im Regal haben die Ziffern keine zufällige Reihenfolge. „8675309“ steht dort geschrieben. Das nimmt eindeutig Bezug auf den Song „867-5309 / Jenny“, der im Jahr 1981 von Tommy Tutone veröffentlicht wurde. Die Single kletterte bis auf Platz 4 der US-Charts und erlangte Gold-Status. Insofern ist der Song tief im Musikgedächtnis der Amerikaner verankert – und aus den Staaten stammt wohl auch das Foto. Auf mehr als 80 Millionen Spotify-Plays kommt das Lied. Im deutschsprachigen Raum hat es auch seine Fans, wie sich etwa auf hitparade.ch zeigt. „Wunderbarer Rock und außerhalb Nordamerikas völlig unter seinem Wert geschlagen“, „Der kommt doch klasse“ und „Feiner Radiopop mit einem tollen Refrain“, schreiben die Musik-Fans dort – während andere der Track nicht begeistert.

Das Facebook-Foto vom Supermarkt-Regal sorgt jedenfalls für reihenweise Euphorie. „Liebe es“, heißt es in den Kommentaren. „Ich habe es entdeckt“, „Toll, jetzt sitzt es in meinem Kopf fest“, „Hab es“, „Ich bin zu gut. Sofort“, „Das ist cool“ und „Hab es haha, liebe diesen Song“, schreiben weitere Nutzer.

„Das haben sie mit Absicht gemacht. Lustig allerdings“, unkt eine Betrachterin. Klar, die Zahlenfolge hängt da nicht aus Zufall. Ob Mitarbeiter des Ladens sie so drapiert haben oder Kunden? Fans des Songs scheinen sich schon länger einen Spaß daraus machen, die Telefonnummer in Regalen zu hinterlassen. Schon vor Jahren war ein vergleichbares Foto bei Reddit gelandet. Ein anderes Suchbild ist deutlich kniffliger: Finden Sie die Katze hier sofort? (lin)