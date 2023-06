„Schmeckt nicht mal zehn Prozent so gut wie es riecht“: Kaufland schießt Eigentor mit Produktvorschlag

Von: Robin Dittrich

Supermarkt Kaufland bietet in seinen Supermärkten ein eher ungewöhnliches Produkt an. Auf Twitter nehmen es Nutzer zum Anlass, sich darüber lustig zu machen.

München – Ob falsch etikettierte Lebensmittel oder lustige Produktbeschreibungen: Supermarkt-Kunden finden immer wieder Anlässe, um Bilder auf Social Media zu teilen. Kaufland selbst teilte jetzt ein ungewöhnliches Produkt auf Twitter – Nutzer machten sich darüber lustig.

Ungewöhnliches Produkt bei Kaufland – Twitter-Nutzer feiern es

Ob einige Kaufland-Kunden das folgende Produkt für ein Getränk gehalten haben? Der Supermarkt-Riese zeigt auf Twitter einen fünf Liter Kanister „Scheibenklar“. Dieser soll laut Aufdruck „im Sommer als Scheibenreiniger für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage für hohe Fahrsicherheit durch klare Sicht bei Tag und in der Nacht“ sorgen. Die orange Farbe ist im Gegensatz zu den meist blauen Alternativ-Produkten schon einmal ungewöhnlich.

Wieso das Scheibenklar diese eher ungewöhnliche Farbe hat: Es handelt sich um eine Flüssigkeit mit Pfirsich-Geruch. „Warum nicht einmal Pfirsich für die Scheibenwaschanlage“, schreibt Kaufland unter seinem Tweet. Ob mit den Reaktionen von Twitter-Nutzern gerechnet wurde? Die nehmen die vermeintliche Köstlichkeit in Orange zum Anlass, sich ausgiebig scherzhaft darüber zu äußern. Kürzlich teilte ein Kaufland-Kunde zudem ein unappetitliches Foto aus dem Supermarkt.

Kaufland-Produkt: Diese lustig gemeinten Reaktionen gab es auf den Twitter-Post

Ein Kommentar unter dem Kaufland-Tweet erreichte in kürzester Zeit über 200 Likes: „Schmeckt nicht mal zehn Prozent so gut, wie es riecht. Preis aber okay, 3 von 5 Sterne.“ Kaufland nahm es mit Humor und reagierte auf den scherzhaften Tweet mit einem bekannten Meme. Andere Nutzer trieben es unter dem Kommentar noch weiter: „Knallt aber besser als Pfirsich Krümeltee, daher eher 4 von 5 Sterne. Und seit ich das Augenlicht dadurch verloren habe, brauche ich auch keine teuren Kontaktlinsen mehr.“

Auch andere Nutzer sprangen auf den Zug auf und stellten das „Pfirsich-Scheibenklar“ als Getränk dar: „Mit Cola gehts eigentlich. Auf jeden Fall ein gutes Verhältnis.“ Gefroren soll das „Scheibenklar“ ebenfalls schmecken: „Hatte das in der Slush-Maschine, gefriert extrem schlecht und hat im Abgang gebrannt.“ Ein Twitter-Nutzer zeigte sich besorgt, ob den Spaß jeder versteht und sich bei Kaufland nicht vom Aussehen des Produkts täuschen lässt: „Ich sehe sowas kritisch. Was ist, wenn ein Kind das riecht und seinen Durst damit stillen will?“ Immer wieder zeigen sich Supermarkt-Kunden von Kuriositäten in Regalen erstaunt.