Anderer Grund, als man vermutet: Darum haben Kinder-Einkaufswagen eine Fahne

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Aldi-Kindereinkaufswagen: Warum ist darauf eine Fahne montiert? © Sascha Steinach via www.imago-images.de

Sie haben sie schon oft gesehen beim Einkaufen, doch haben Sie sich jemals gefragt, warum Kinder-Einkaufswagen eine große Fahne darauf montiert haben?

München – Shopping macht Spaß – wenn nicht gerade die Inflation wieder zuschlägt, wie beispielsweise jüngst bei Norma. Doch eine bestimmte Art von Kunden hat am Einkaufen wohl immer Freude: Kinder. Für die Kleinen ist es oft das Größte, mit den Eltern nach Herzenslust bunte Produkte auszusuchen, ob Schokolade, Spielzeug oder das neueste Frühstücksmüsli. Und richtig lustig wird es für den Nachwuchs erst, wenn er oder sie seinen eigenen kleinen Einkaufswagen schieben kann. Viele Supermärkte bieten die Miniaturversionen an, um den Kindern spielerisch das Einkaufen näherzubringen. Beim Anblick dieser kleinen Einkaufswägen fällt eines auf: Sie alle besitzen eine Fahne. Warum eigentlich? Der Grund liegt einerseits auf der Hand, doch ist das nicht die ganze Geschichte.

Als Erstes denkt man natürlich an den Standpunkt der Eltern und die Sicherheit der Kids, wenn man nach den Gründen für die hohe Fahne sucht, die an den Kinder-Einkaufswägen befestigt ist. Zwischen vielen hohen Regalen bei Aldi, Rewe, Lidl und Co. kann es schon mal vorkommen, dass das Kind kurzzeitig unauffindbar ist. Dagegen hilft die Fahne ungemein, denn diese sind mit etwa 1,70 Meter meist hoch genug, dass man den Standort der Kleinen im Blick behalten kann, während man selbst die eigenen Einkäufe erledigt. Auch von Kinderfahrrädern kennt man solche Fahnen. Doch warum sind die Fahnen bei Einkaufswägen deutlich sperriger und stabiler?

Das ist der „eigentliche“ Grund für die Fahne an Kinder-Einkaufswägen

Dies hat einen einfachen Grund: Aus Diebstahlschutz. Die kleinen, etwa 20 Kilogramm leichteren Einkaufswägen passen eigentlich problemlos in den Kofferraum, doch mit der sperrigen Fahne daran ist es nicht mehr möglich, diese problemlos und unauffällig im Fahrzeug zu verstauen. Zumindest nicht in einem standardmäßigen PKW. Gegenüber chip.de bestätigte dies Einkaufswagenhersteller Wanzl aus der Nähe von Ulm.

Auch einen dritten Nutzen der Kindereinkaufswagen gibt es übrigens: Die Nutzung für Erwachsene. Wer von vorneherein nur einen kleinen Einkauf plant, oder gerade kein Kleingeld für den großen Einkaufswagen zur Hand hat, oder diese schlicht vergriffen sind, freut sich über die kleine Version. Aus diesem Grund, und um den Kleinen beim Schieben in die richtige Richtung zu helfen, haben die Kinder-Einkaufswägen (wie im Foto oben zu sehen) einen zusätzlichen Griff für Erwachsene an der Metallstange. (cgsc)