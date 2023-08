Weil Pizza nicht aussah wie auf Bildern: Mann verlangt fünf Millionen Dollar von Fast-Food-Kette

Von: Romina Kunze

Ein Fast-Food-Kunde ist mit seiner Pizza nicht zufrieden und wittert eine trügerische Masche. Er zieht vor Gericht – und bekommt dafür viel Zuspruch.

München/New York – Das Auge isst bekanntlich mit. Sieht ein Gericht unappetitlich aus, vergeht vielen schlagartig der Hunger; da kann das Essen noch so gut schmecken oder gesund sein. An dem Geschmack seiner gekauften Mahlzeit störte sich ein Mann aus New York (USA) weniger als an deren Präsentation. Konkret fehlte es ihm an Belag. Seine mexikanische Pizza sei viel dürftiger belegt als auf den Werbebildern. Als Kunde fühle er sich hinters Licht geführt und verlangt daher eine siebenstellige Entschädigung.

Mann verklagt Fast-Food-Kette: Pizza sah nicht aus wie in der Werbung

Bei dem Streitgegenstand handelt es sich um eine Mischung aus Pizza und Taco: Zwischen zwei Tortilla-Scheiben finden sich Hackfleisch und Bohnen, auf der oberen Scheibe Käse, Soße und Tomaten. Doch hätte er gewusst, dass die „Mexican-Pizza“ der US-amerikanischen Fast-Food-Kette Taco Bell gerade mal halb so üppig belegt ist, wie es die Werbebilder vermuten ließen, hätte Frank Siragusa die 5,49 US-Dollar (umgerechnet ca. 5,02 Euro) nicht ausgegeben. So heißt es laut CNN in der Anklageschrift des verärgerten Kunden.

Siragusa glaubt jedoch nicht, Opfer eines unglücklichen Versehens geworden zu sein. Viel eher vermutet er unlautere Praktiken des Fast-Food-Riesen (rund 6.100 Filialen weltweit), um Kunden bewusst täuschen zu wollen und wirft ihm trügerische Werbung vor. Auch bei anderen Taco-Bell-Produkten sei ihm das bereits aufgefallen. Demnach sei beispielsweise bei dem Crunchwrap Supreme der angepriesene Belag „mindestens doppelt so viel“ gewesen, wie in Realität.

Mann fordert fünf Millionen Dollar von Fast-Food-Kette: „Nur einen Bruchteil von dem, was bestellt wurde“

In Anbetracht der zuletzt stark gestiegenen Preise für Lebensmittel sei diese Vorgehensweise nicht nur „irreführend“, sondern auch „unfair“, wie es weiter in der Anklageschrift heißt. „Fleisch ist extrem teuer und viele Verbraucher haben große finanzielle Probleme, vor allem die mit geringen Einkommen“, zitiert CNN den verärgerten Kunden und künftigen Kläger. Seine Forderung daher über den juristischen Weg: satte 5 Millionen US-Dollar (ca. 4,54 Mio. Euro) Entschädigung.

„Kunden bekommen nur einen Bruchteil von dem, was sie bestellt haben und obendrein überhaupt nicht so aussieht, wie das gekaufte Produkt auf den Bildern“, verteidigt Anthony Russo, einer der beiden Anwälte des Klägers die satte Forderung gegenüber dem Nachrichtensender ABC.

In den sozialen Netzwerken erhält Siragusa größtenteils Zuspruch und Verständnis für seine Klage. „Ich bin ganz ehrlich froh, dass das mal jemand macht“, schreibt ein Nutzer auf Twitter zu dem Thema. Er selbst habe die „Mexican-Pizza“ schon häufiger bestellt und sei stets erstaunt darüber gewesen, wie wenig Hackfleisch sie hätte. „Ich weiß, dass Werbebilder das Essen immer ein bisschen übertrieben darstellen, aber das war ein Paradebeispiel dafür, wie Leute getäuscht werden“, schreibt er.

Andere Nutzer hofften, dass der Fall positive Folgen für alle Kunden hätten, befürchten aber, dass stattdessen nicht der Belag angepasst, sondern schlichtweg die Mahlzeiten kleiner gemacht würden. Derweil macht ein anderes Fast-Food-Restaurant mit einer irren Werbeaktion von sich Reden.

Ein Taco-Bell-Kunde war mit seiner Pizza nicht zufrieden. Die sah anders aus, als sie auf Bildern beworben wurde. (Symbolbild) © TonyGravante/Imago

Vorwurf der Kundentäuschung bei Fast-Food-Restaurants: „Fiese Masche“ nur in den USA?

In Deutschland gibt es die Fast-Food-Kette allenfalls in den US-amerikanischen Kasernen. Besagtes Problem dürfte aber dennoch auch hierzulande nicht fremd sein. Erst kürzlich testete RTL in einer Undercover-Reportage, wie sehr Werbebild und Wirklichkeit voneinander abweichen. Das Ergebnis: Bei drei von vier getesteten Fast-Food-Restaurants ließen die servierten Produkte zu wünschen übrig.

Ob der Fall tatsächlich vor einem Richter ausgefochten wird, dürfte angezweifelt werden. In der Regel einigen sich in solchen Angelegenheiten die beiden Partien auf einen außergerichtlichen Vergleich. Geäußert hat sich das Fast-Food-Unternehmen zum Fall bislang nicht. Siragusa darf sich aber sicherlich berechtigte Hoffnung machen; nicht nur, weil seine Anwälte schon vorher in ähnlichen Fällen aktiv wurden. Auch, weil in der Vergangenheit immer wieder Verbraucher auf juristischen Weg gegen Fast-Food-Ketten Erfolg hatten. Jüngstes Beispiel: Eine 800.000-Dollar-Entschädigung wegen Chicken-Nuggets von McDonald‘s. (rku)