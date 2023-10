Sparen beim Fahren: Fünf Spartipps rund ums Auto

Von: Dominik Grill

Teilen

Wie fährt man spritsparend, wann ist der beste Zeitpunkt zum Tanken und wie bringt man den Werkstattbesuch kostengünstig hinter sich? Mit diesen fünf Tipps lässt sich bares Geld sparen.

Stuttgart - Trotz geplanter Verkehrswende, Deutschlandticket und hoher Spritkosten – auch heute noch dient das Auto vielen Menschen in Baden-Württemberg als treuer Begleiter. Für die einen ist es ein Luxusgut, für andere ein unverzichtbarer Alltagsgegenstand – so oder so stellt es aber einen erheblichen Kostenfaktor dar. BW24 nennt fünf Spartipps rund ums Kfz, die den Geldbeutel schonen und für mehr Freude am Fahren sorgen.

1. Sparen beim Fahren – Fahrweise optimieren

Vorausschauend und mit konstanter Geschwindigkeit fahren

Bergab Gang eingelegt lassen, anstatt auszukuppeln

Unnötige Schaltvorgänge vermeiden, wenn möglich, Gänge überspringen

Auto ausrollen lassen, anstatt spät und stark zu bremsen

Im höchstmöglichen Gang fahren

2. Versicherung: Rechtzeitig Angebote vergleichen

Regelmäßig ändern sich die Beiträge für Kfz-Versicherungen und die Preisunterschiede sind oft erheblich. Mehrere hundert Euro können zwischen den günstigsten und den teuersten Angeboten liegen. Durch einen rechtzeitigen Wechsel kann daher, ähnlich wie beim Strom- oder Internetanbieter, eine ordentliche Stange Geld gespart werden. Nicht verpassen: Stichtag für den Wechsel der Kfz-Versicherung ist der 30. November.

Der Reifendruck des Autos sollte regelmäßig überprüft werden - das kann Geld sparen. © Imago

3. Clever tanken

Autofahrer kennen das Problem: Nicht nur zwischen verschiedenen Tankstellen gibt es Preisunterschiede, auch im Tagesverlauf schwanken die Spritkosten. Da lohnt es sich, den richtigen Zeitpunkt für den Boxenstopp im Blick zu behalten. Laut einer aktuellen Studie des ADAC tankt man zwischen 21 und 22 Uhr am günstigsten, den Höchstwert erreichen die Preise gegen 7 Uhr morgens. Durchschnittlich liegt die Preisdifferenz zwischen dem teuersten und dem günstigsten Zeitpunkt bei acht (Benziner) beziehungsweise neun Cent (Diesel) pro Liter. Bei einer 50-Liter-Tankfüllung ist das eine Ersparnis von bis zu 4,50 Euro, wie der ADAC vorrechnet.

4. Beim Werkstattbesuch Geld sparen

Die richtige Vorsorge hilft, die Kosten für den Fuhrpark möglichst gering zu halten. Regelmäßige Check-Ups und rechtzeitige TÜV-Termine sollten zur Routine gehören. Früher oder später kommen aber wohl die meisten Autofahrer nicht um den Besuch einer Werkstatt herum. Bei kleineren Reparaturen lässt sich mithilfe von Vergleichsportalen im Internet Geld sparen. Beispielsweise können auf my-hammer.de oder fairgarage.de Arbeitsaufträge ausgeschrieben und anschließend Angebote verglichen werden.

5. Reifendruck regelmäßig überprüfen

Häufig sind es kleine Details, die auf Dauer einen Unterschied im Geldbeutel ausmachen. So wird laut co2online.de circa fünf Prozent mehr Kraftstoff verbraucht, wenn der Reifendruck um 0,5 bar zu niedrig ist. Der empfohlene Wert kann der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs entnommen werden. Gibt es eine Spanne, sollten die Reifen mit dem maximal empfohlenen Luftdruck befüllt werden.

Wie sich auch in anderen Bereichen im Alltag ohne Verzicht Geld sparen lässt, zeigen diese zehn Tipps.