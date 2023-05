Strom- und Gaspreise fallen: Wie Sie jetzt den richtigen Energieanbieter finden

Von: Karolin Schäfer

Die Preise für Strom und Gas fallen – das spiegeln auch Tarife für Neukunden wider. Ein Überblick, was Sie bei einem Wechsel beachten müssen.

München – Die Preise für Strom und Gas sinken weiter. Der Preis für europäisches Erdgas fiel erstmals seit zwei Jahren unter 24 Euro je Megawattstunde. An der Börse in Amsterdam lag der Preis am Dienstag (30. Mai) bei 23,50 Euro. So günstig war Erdgas zuletzt im Juni 2021. Nach Angaben des Vergleichsportals Verivox kostet eine Kilowattstunde Stunde Strom für Neukunden derzeit 30,3 Cent (Stand: 30. Mai).

Das dürfte vor allem für Kunden eine gute Nachricht sein, oder? Nicht ganz, denn nach Angaben der Verbraucherzentrale zahlen Bestandskunden weiterhin hohe Preise für Strom und Gas. Lediglich Neukundentarife seien deutlich günstiger. Ein Anbieterwechsel könnte sich also unter Umständen lohnen. Hier lesen Sie, was Sie beachten müssen.

Strom- und Gaspreise sinken: Worauf Sie beim Anbieterwechsel achten sollten

Die Energiepreise befinden sich seit Dezember 2022 in einem Abwärtstrend. Die Rohstoffe sind günstiger geworden, nachdem sie im vergangenen Jahr mit Beginn des Ukraine-Kriegs drastisch gestiegen waren. Um Verbraucher zu entlasten, hat der Staat Preisbremsen eingeführt. Für Strom beträgt der Preisdeckel 40 Cent je Kilowattstunde, bei Gas 12 Cent. Zahlen Kunden höhere Preise, übernimmt der Staat für 80 Prozent des prognostizierten Jahresverbrauchs die Mehrkosten.

Wer also einen neuen Tarif sucht, sollte laut Verbraucherzentrale über Vergleichsportale im Internet verschiedene Angebote vergleichen. Zu beachten sei allerdings: Voreingestellte Filter, die etwa Prämien und Boni einschließen, könnten den Vergleich erschweren. Deshalb empfehlen die Verbraucherschützer folgende Filter-Optionen:

Bonus nicht einrechnen lassen, um Jahreskosten besser einzuschätzen

Nicht ausschließlich Tarife anzeigen lassen, zu denen man direkt über das Portal wechsel kann

Voreinstellung „hohe Kundenempfehlungsquote“ deaktivieren

Jeweils einen Tarif pro Anbieter anzeigen lassen

Strom- und Gaspreise: Verbraucherzentrale empfiehlt Laufzeit von einem Jahr

Haben Sie ein akzeptables Angebot entdeckt, empfiehlt die Verbraucherzentrale eine Vertragslaufzeit von einem Jahr in Verbindung mit einer Preisgarantie. Diese deckt allerdings nicht alle Preisbestandteile wie Netzentgelte, Steuern, Abgaben oder Umlagen ab. Verändern sich die Kosten dafür, können Anbieter mehr Geld verlangen – die Garantie greift dann nicht. In solchen Fällen haben Kunden aber ein Sonderkündigungsrecht. Es empfiehlt sich darüber hinaus, vor Vertragsabschluss angegebene Preise und Konditionen auf den Webseiten der Anbieter abzugleichen.

Zwar sinken die Strom- und Gaspreise, für Bestandskunden hat sich preislich allerdings wenig getan. Neukundentarife ist derzeit deutlich günstiger. © Jochen Tack/imago

Tarife mit einem Bonus sollten nur in Betracht gezogen werden, wenn Sie nach einem Jahr erneut wechseln möchten. Denn: Das zweite Vertragsjahr ist in diesen Tarifen meist deutlich teurer. Auch mit Prämien versuchen Anbieter Kunden zu gewinnen, etwa mit einem neuen Smartphone oder Fahrrad. Allerdings ist laut Verbraucherzentrale hier ebenfalls der Grundpreis deutlich teurer. Verbraucher sollten zudem auf die Anzahl der monatlichen Abschläge achten. Häufig werden zwölf Zahlungen verlangt, einige Anbieter nehmen aber auch nur elf. Dadurch fallen die Abschläge oft etwas höher aus.

Preise für Strom und Gas bleiben auf hohem Preisniveau

Zwar hat sich derzeit die Situation auf dem Energiemarkt beruhigt, die Gaspreise sind nach Angaben der Verbraucherzentrale aber immer noch doppelt so hoch wie vor der Energiekrise, die Strompreise sind noch rund 20 Prozent teurer. Die Rekordpreise der Energiekrise seien vorbei, insgesamt jedoch „bleibt das Preisniveau hoch“, hieß es in einer Verivox-Analyse. Zahlreiche Tarife würden in der Grundversorgung noch immer über den Preisbremsen liegen. Experten warnten bereits vor erneut explodierenden Gaspreisen. Zuletzt nahm das Bundeskartellamt Gasversorger ins Visier und ermittelt wegen Betrug. (kas)