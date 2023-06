Kommt nun die Mobilfunk-Revolution? Amazon soll angeblich Mobilfunk-Tarife planen

Von: Anna-Lena Kiegerl

Medienberichten zufolge soll Amazon planen, ins Mobilfunk-Geschäft einzusteigen. Doch der Konzern dementiert. Wer würde davon profitieren?

München – Ob beim Onlineshopping oder beim Streaming: Amazon ist in vielen Branchen der Gigant in Deutschland und der ganzen Welt und erzielt immer wieder Milliardengewinne. Nun könnte der Konzern sein Angebot weiter ausbauen. Berichten der US-amerikanischen Nachrichtenseite Bloomberg zufolge, könnte Amazon nun ein Mobilfunk-Angebot für seine Prime-Mitglieder planen.

Amazon im Mobilfunkgeschäft? Tarife könnten sehr billig oder sogar kostenlos sein

Dies ergebe sich aus Gesprächen mit Informanten, so Bloomberg. Amazon würde derzeit mit mehreren Mobilfunkanbietern sprechen, um einen billigen oder sogar kostenlosen Mobilfunk für Prime-Mitglieder anbieten zu können. Die US-amerikanischen Firmen Verizon Communications Inc., T-Mobile US Inc, zugehörig zur deutschen Telekom, und Dish Network Corp. seien dabei die Verhandlungspartner. Auch AT&T sei in den Wochen zuvor bereits beteiligt gewesen.

Laut Bloomberg könnten diese Verhandlungen dazu führen, dass Amazon den Prime-Kunden Mobilfunk für nur 10 Dollar im Monat, oder sogar umsonst anbieten könnte.

Mobilfunk-Tarife von Amazon? Unternehmen und drei Mobilfunkanbieter dementieren Gerüchte

Amazon dementiert die Gerüchte jedoch bisher: „Wir versuchen ständig, unseren Prime-Mitgliedern noch mehr Vorteile zu bieten, haben aber derzeit keine Pläne, drahtlose Verbindungen hinzuzufügen“, erklärte Amazon Sprecherin Maggie Sivon in einem Statement gegenüber Bloomberg. Und auch T-Mobile, AT&T sowie Verizon verneinten die Gerüchte. Dish verweigerte eine Aussage auf Anfrage von Bloomberg.

Berichte über Amazon-Mobilfunk: Telekom-Aktie sinkt deutlich

Obwohl die Gerüchte bisher nicht bestätigt wurden, zeigten sich die Auswirkungen des Berichts sehr deutlich auf dem Aktienmarkt. Auch vor der Deutschen Telekom machte die Welle keinen halt. Die Aktie des Konzerns fiel um 9,1 Prozent in Deutschland und auch die Aktien vom amerikanischen T-Mobile, von AT&T, sowie von Verizon fielen. Die Aktie von Dish sprang hingegen um ganze 18 Prozent nach oben.

Der Versandriese Amazon soll ins Mobilfunk-Business einsteigen. © Andreas Franke/imago/Archivbild

Amazon im Mobilfunk Business: Dish als großer Gewinner

Aber wie wahrscheinlich ist es wirklich, dass Amazon ins Mobilfunk-Geschäft einsteigt? Für die Mobilfunkindustrie wäre ein Einstieg Amazons wohl ein zweischneidiges Schwert. Denn einerseits könnte es zu mehr Nutzung des neu aufgebauten 5G Netzwerks kommen. Andererseits wäre Amazon ein großer Konkurrent für T-Mobile und Co. Denn mit den billigen Preisen, die sich bei Amazon andeuten, könnten diese Anbieter eher weniger mithalten.

Als großen Gewinner sieht man jedoch Dish. Der Konzern arbeitet bereits jetzt mit Amazon zusammen und sucht aktuell nach neuen Finanzierungsmöglichkeiten. Das Unternehmen versucht im Moment, sich in einen cloudbasierten Mobilfunkanbieter zu verwandeln und möchte mit Verizon und AT&T konkurrieren. „Es wird als Rettung für Dish gesehen“, erklärt Peter Supino, Analyst bei Wolfe Research, gegenüber Bloomberg zum möglichen Deal mit Amazon.

Auch weitere Änderungen sind bei Amazon geplant. Unter anderem bei Amazon Prime könnte sich einiges verändern. Sogar der Name könnte davon betroffen sein.