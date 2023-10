Smartphone am Steuer: Die Regelung der Handy-Nutzung ist nicht einfach

Von: Torben Niecke

Ob und wie man das Smartphone überhaupt am Steuer bedienen darf, ist eine komplexe Angelegenheit. Es gibt zahlreiche Einschränkungen.

Hamm - Wer auf der Fahrt mit dem Auto mal auf die anderen Verkehrsteilnehmer achtet, sieht mit hoher Wahrscheinlichkeit jemanden, der am Handy ist. Ob an der Ampel schnell eine Nachricht schreiben, im Stau nach einer neuen Route über die Autobahnen in Nordrhein-Westfalen suchen oder die Fahrt nutzen, um ein wichtiges Telefonat zu führen. Wann und wie der Gebrauch eines Smartphones im Auto erlaubt ist, ist dabei eine durchaus komplexe Situation.

Smartphone am Steuer – Die Regelung der Handy-Nutzung ist komplex

Die Straßenverkehrsordnung schreibt vor, dass elektronisches Geräte, die der Kommunikation, der Information und der Organisation dienen, zwar genutzt, dafür aber weder gehalten noch aufgenommen werden dürfen. Der Begriff halten sorgt dabei für Diskussionsstoff, wie wa.de berichtet.

So muss ein Smartphone nicht erst in die Hand genommen werden, um als gehalten zu gelten. Auch wenn beide Hände frei sind, kann es zu Problemen kommen. So wurde beispielsweise in Bayern eine Frau zu einer Strafe von 100 Euro verdonnert, da sie während der Fahrt mit ihrem Handy auf dem Oberschenkel liegend telefonierte und dabei erwischt wurde. Sie legte erst Beschwerde dagegen ein, da sie der Auffassung war, das Handy nicht gehalten zu haben. Ein Amtsgericht gab ihr vorerst recht, doch als sich das Oberlandesgericht des Falls annahm, wurde das erste Urteil widerrufen. Laut des bayerischen Oberlandesgerichts reicht das Balancieren auf dem Oberschenkel bereits aus, um als Halten zu gelten.

Nutzung des Smartphones: Halten auch ohne Hände

Denn um das Smartphone während der Fahrt auf dem Oberschenkel zu halten, müsse aktiv etwas dafür gemacht werden. Schon allein die Anstrengung dafür zu sorgen, dass das Smartphone während einer Kurve oder auch beim Bremsen nicht wegrutscht, reicht laut Urteil aus, um als eine genügende Ablenkung zu gelten. Außerdem ist nicht auszuschließen, dass sich der Fahrer erschrickt, sollte das Gerät unverhofft doch einmal wegrutschen. Das gilt übrigens auch für das Einklemmen vom Smartphone zwischen Ohr und Schulter. Kurioserweise darf das Smartphone – ohne es zu bedienen – in der Hand gehalten werden.

Der ADAC erklärt: Smartphones, aber auch Tablets und andere Geräte dürfen während der Fahrt nur dann benutzt werden, wenn sie dafür nicht in die Hand genommen werden, also dann, wenn sie in einer Halterung befestigt sind. Dann ist die Nutzung unter Berücksichtigung der Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnisse für einen kurzen Moment erlaubt. Das Verfassen von Nachrichten oder das Führen von Videotelefonaten gilt dabei nicht als kurzer Moment. Die Bedienung per Sprachbefehle oder die Nutzung einer Freisprecheinrichtung wiederum sind erlaubt.

Nur ein kurzer Blick: Im Zweifel Motor abstellen

Wie lange dieser kurze Blick genau sein darf, wird vom Gesetz jedoch nicht definiert und wird im Zweifel bei Unstimmigkeiten von Fall zu Fall vom zuständigen Gericht entschieden. Uneingeschränkt genutzt und auch wieder in die Hand genommen werden darf das Smartphone dann wieder, wenn der Motor abgestellt ist. Die Start-Stopp-Automatik reicht dafür nicht aus.

