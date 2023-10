Kann eine Folie an der Heizung Energiekosten sparen? Experte schildert Erkenntnisse

Von: Maximilian Hertel

Wird das Zimmer tatsächlich wärmer, wenn man eine Reflexionsfolie hinter der Heizung anbringt? Und noch wichtiger: Wie viel Geld sparen Verbraucher dadurch beim Heizen?

München – Auch dieses Jahr warnt die IEA vor steigenden Gaspreisen bei einem strengen Winter. Und wieder einmal werden Fragen rund um das Heizen relevant: Braucht man eine automatischer Heizkörperentlüfter, um effizient heizen zu können? Oder ab wann sollte man überhaupt die Heizung anstellen?

Abhilfe beim effizienten Heizen in schlecht isolierten Räumlichkeiten soll eine Heizungsfolie schaffen, die hinter dem Heizkörper montiert wird. Ein Experte testete die Folie: Ein Effekt sei spürbar, allerdings komme dies auch auf den Raum an.

Folie hinter der Heizung – So soll die Reflexionsfolie die Energiekosten senken

Bei einer Heizkörper-Reflexionsfolie handelt es sich um eine dünne Schicht aus Dämmmaterial, das hinter den Heizkörpern befestigt wird. Die zum Raum gerichtete Seite der Folie ist meist mit Aluminium beschichtet. Insbesondere bei Außenwänden soll die Montage sinnvoll sein, da zumindest in der Theorie die nach hinten abgestrahlte Wärme der Heizung reflektiert wird. Damit soll die Dämmfolie eine kostengünstige Alternative zu teuren Dämmmaßnahmen in schlecht isolierten Gebäuden sein.

Mit weniger Energie mehr heizen: Hält die Heizfolie, was sie verspricht? © Thomas Banneyer/dpa

Montiert wird die Folie direkt an der Wand hinter dem Heizkörper. Oftmals muss das Material davor jedoch auf die passende Größe zugeschnitten werden. Einige Heizungsfolien sind mit einer Klebefläche auf der Rückseite ausgestattet, wohingegen andere Hersteller auf die Verwendung eines Montageklebers oder schlicht auf doppelseitiges Klebeband verweisen.

Wie hoch ist die Effizienz eine Reflexionsfolie hinter der Heizung wirklich?

Hersteller werben oft damit, dass bis zu 90 Prozent der abgebenden Strahlung an die Wand durch eine dämmende Folie reflektiert werden kann. Allerdings sollte man hier die Relationen betrachten. Laut heizung.de strahle ein moderner Heizkörper nur etwa 20 bis 30 Prozent der erzeugten Wärme an die Rückwand ab, was den Anteil der abgefangenen Wärme deutlich schmälere. „Vereinfacht betrachtet, kann eine Heizkörper-Reflexionsfolie also nur einen kleinen Teil der Heizwärme reflektieren und so die Heizkörperleistung steigern.“

Hinzu komme, dass die meisten Folien nur wenige Millimeter dick seien. Die Effizienz von Dämmmaterial hänge nämlich von zwei Faktoren ab: Der Wärmeleitfähigkeit und der Stärke des Materials. Insbesondere Letzteres führe bei der dünnen Dämmfolie zu einer eher geringen Effizienz. Ganz zu schweigen davon, dass der abgedeckte Bereich sich nur auf die Wand hinter dem Heizkörper beschränke. Das zumindest in der Theorie.

Fazit nach über einem Jahr – Experte berichtet von seiner Erfahrung mit der Folie hinter der Heizung

Wie sich die Heizungsfolie in der Praxis schlägt, zeigt ein Selbsttest von giga.de. Ein Redakteur habe die zusätzliche Wärmedämmung über ein Jahr lang getestet und in allen Räumen seiner Wohnung die Reflexionsfolie hinter der Heizung angebracht – im Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche und Arbeitszimmer. Das Arbeitszimmer sei mit neun Quadratmetern mit Abstand der kleinste Raum. Für den Test wurde in allen Räumen das Thermostat um ein bis zwei Grad niedriger eingestellt:

Die Montage sei wohl doch nicht so einfach gewesen, wie zunächst angenommen. Trotzdem sei das Anbringen hinter dem Heizkörper machbar.

sei wohl doch nicht so einfach gewesen, wie zunächst angenommen. Trotzdem sei das Anbringen hinter dem Heizkörper machbar. Der Temperaturanstieg im Arbeitszimmer sei am spürbarsten gewesen. Trotz verringertem Thermostat soll die Raumtemperatur bis um ein Grad gestiegen sein.

sei am spürbarsten gewesen. Trotz verringertem Thermostat soll die Raumtemperatur bis um ein Grad gestiegen sein. Der Temperaturanstieg in den größeren Räumen (Schlafzimmer, Wohnzimmer und Küche) soll weniger spürbar gewesen sein, obwohl hier die Heizkörper größer seien. Allerdings habe die Folie zumindest einen positiven Effekt auf dem Papier: Durch den Temperaturverlauf zeige sich, dass die Räume sich schneller erwärmen.

(Schlafzimmer, Wohnzimmer und Küche) soll weniger spürbar gewesen sein, obwohl hier die Heizkörper größer seien. Allerdings habe die Folie zumindest einen positiven Effekt auf dem Papier: Durch den Temperaturverlauf zeige sich, dass die Räume sich schneller erwärmen. Die Luftfeuchtigkeit habe zumindest im kleineren Arbeitszimmer um circa zehn Prozent abgenommen.

Wurden durch die Heizungsfolie tatsächliche Energiekosten gespart? Das sagt der Experten-Test

Laut dem Online-Portal habe der über ein Jahr lang durchgeführte Test ergeben, dass tatsächlich Heizkosten gespart wurden: „Laut meinen Aufzeichnungen habe ich im letzten Winter fast genau 100 m³ Gas weniger verbraucht als im Winter davor ohne Dämmung, aber schon mit angepasstem Heizverhalten und geringerer Raumtemperatur“. Das heißt also: Wenn man mit einer Reflexionsfolie die Energiekosten senken wolle, müsse man entsprechend auch die Heizung etwas niedriger einstellen.

Ein langfristiger Vorteil liege laut dem Experten von giga.de in dem geringen Preis der Folie. Denn die Kosten habe er mit dem angepassten Heizverhalten „locker“ wieder reingeholt. Und zumindest in dem kleinsten Raum habe das zusätzliche Dämmmaterial einen spürbaren Effekt gehabt. Allerdings müsse bei der Montage auch unbedingt darauf geachtet werden, dass keine Lücken zwischen Wand und Heizungsfolie hinter der Heizung entstehen. In diesen könne sich kalte Luft sammeln, was letztendlich zu Schimmel führen könne.

