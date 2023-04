Über 20 Prozent Aufschlag: Kunden verärgert über Online-Bestellungen bei McDonald‘s

Von: Hannah Köllen

McDonald‘s erfreut sich großer Beliebtheit bei Burger-Fans. Nun beschweren sich Kunden über die hohen Gebühren bei Online-Bestellungen der Fast-Food-Kette.

München – Ob Big Mac, Hamburger Royal TS oder der klassische Hamburger: Bereits seit 1971 serviert McDonald‘s auch in Deutschland Kunden schnell zubereitete Burger und Beilagen. Und an Nachfrage mangelt es auch hierzulande nie. Die US-amerikanische Fast-Food-Kette erweitert seit der Einführung ihr Produktangebot stetig, geht dabei oftmals auf konkrete Wünsche von Kunden ein: Mittlerweile finden sich auf dem Menü auch zahlreiche vegane und vegetarische Angebote.

Großer Pluspunkt von Fast-Food-Läden unter vielen Kunden: Eine schnelle Mahlzeit, ohne sich selbst in die Küche stellen zu müssen. Doch: In den vergangenen Jahren wurden Lieferdienste bei den Menschen immer beliebter. Vor allem die Corona-Pandemie befeuerte den Anstieg an geliefertem Essen. Während der pandemiebedingten Einschränkungen erkannten viele Anbieter die Vorteile des Lieferservices. Auch McDonald‘s liefert seine Produkte auf Wunsch bis an die Haustür der Kunden. Hierfür arbeitet der Burgerladen mit Lieferdiensten wie Lieferando, Wolt und Co. zusammen.

Hohe Liefergebühren bei Mc Donald‘s: Kunden sind verwirrt

Doch genau diese Lieferungen von McDonald‘s verärgern aktuell viele Kunden der Fast-Food-Kette. Denn: Gebracht sind Burger, Fritten und Co. deutlich teurer, als wenn sie direkt über die Laden-Theke vor Ort gehen. So zumindest der Vorwurf einiger Kunden in den Sozialen Netzwerken.

Auf der Facebook-Seite von McDonald‘s zeigen viele Nutzer Verständnis dafür, dass für geliefertes Essen ein Preisaufschlag verlangt wird. Schließlich muss der Lieferbote bezahlt werden und auch die Betreiber der Online-Plattform wollen mitverdienen. Was dagegen einigen bitter aufstößt, ist, dass neben der Liefer- auch eine Servicegebühr fällig wird.

Bei Online-Bestellung: Über 20 Prozent Preisaufschlag bei Mc Donald‘s

Für Verwirrung bei den Kunden sorgt hingegen die Höhe der Extra-Gebühren, den der Burgerladen bei Online-Bestellungen verlangt. Auf Facebook rechnet ein Kunde beispielhaft vor, wie sich die Preise vor Ort von denen im Online-Shop unterscheiden: So würde ein BigMac-Menü in der Filiale 8,89 Euro kosten, bei der Bestellung im Internet indes 10,74 Euro; ein Preisaufschlag von knapp 20 Prozent.

Von dem Kunden auf Facebook über die hohen Gebühren bei Online-Bestellungen konfrontiert, weist McDonald‘s die Verantwortung von sich: „Die Servicegebühr wird eigenständig vom Lieferdienst erhoben. Tatsächlich haben wir damit nichts zu tun und profitieren davon auch nicht“, so die Antwort des Unternehmens. Die vom Kunden kritisierte Liefergebühr würde ebenfalls vom Lieferdienst erhoben. „Diese fällt – so vermuten wir, ohne nähere Informationen zu dem Fall zu kennen – höher aus, weil die Distanz zum liefernden McDonald’s verhältnismäßig groß ist. Dies ist natürlich je nach Restaurant verschieden.“

