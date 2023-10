Rückruf bei Kaufland und Rewe: Wurst kann krank machen

Von: Simon Stock

Teilen

Ein Rückruf, der Kunden von Kaufland und Rewe betrifft: In Filialen in etlichen Bundesländern wurde eine Wurst verkauft, die gesundheitliche Probleme auslösen kann.

Hamm - Ein aktueller Rückruf von Wurst betrifft unter anderem Kunden der Supermarkt-Ketten Rewe und Kaufland. Der Grund für den Rückruf des Produkts: Bei einer Eigenkontrolle des Herstellers wurden gesundheitsschädliche Bakterien - Listeria monocytogenes - entdeckt. Sie können schwere Krankheiten verursachen, wie wa.de berichtet.

Rückruf bei Rewe und Kaufland: Thüringer Knackwurst kann krank machen

Der Meininger Wurstspezialitäten aus Thüringen GmbH ruft folgendes Produkt zurück:

Produkt Thüringer Knackwurst mit Knoblauch Verpackungseinheit 300 Gramm Haltbarkeit MHD 26.10.2023, 01.11.2023, 14.11.2023 Los-Kennzeichnung 348 Produktionsdatum 12.09.2023 Grund für den Rückruf Listeria monocytogenes - Bakterien

Der Vertrieb erfolgte nach Angaben des Herstellers in den Bundesländern Bayern, Hessen und Thüringen durch die Firma Kaufland, in Thüringen in Rewe-Märkten sowie in Filialen der Meininger Wurstspezialitäten aus Thüringen GmbH. Der Artikel wurde zwischen dem 18. September und 19. Oktober als offene Ware an der Bedientheke verkauft. Der Vertrieb bereits verpackter Ware erfolgte an Empfänger in Brandenburg, Sachsen und Thüringen.

Der Rückruf wurde auch auf dem Lebensmittelwarn-Portal des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit veröffentlicht.

Die Meininger Wurstspezialitäten GmbH empfiehlt, die vom Rückruf betroffene Thüringer Knackwurst mit Knoblauch nicht zu verzehren, sondern sie wegzuwerfen oder ins Geschäft zurückzubringen. Wer Fragen zu dem Rückruf hat, kann sich an den Kundenservice des Herstellers unter der Telefonnummer 0151/19564121 wenden.

Einige Chargen der Thüringer Knackwurst mit Knoblauch sind von einem Rückruf betroffen. © Meininger Wurstspezialitäten aus Thüringen GmbH

Rückruf von Thüringer Knackwurst: Gesundheitsgefahr durch Listerien

Mit Listerien ist nicht zu spaßen. Das in dem Fleisch nachgewiesene Bakterium Listeria monocytogenes kann die Krankheit Listeriose auslösen. Die zeigt sich für gewöhnlich innerhalb von 14 Tagen mit Fieber und Durchfall. Insbesondere ältere Menschen, Menschen mit geschwächtem Immunsystem und Schwangere könnten durch eine solche Infektion eine Blutvergiftung oder Hirnhautentzündung entwickeln. Schwangere werden noch einmal besonders hervorgehoben. Denn das ungeborene Kind könnte, auch wenn die Mutter keine Symptome zeigt, Schäden davon tragen.

Erst kürzlich waren zwei weitverbreitete Lebensmittel von einem Rückruf betroffen. Bei gleich zwölf Quark-Produkten drohte die Gefahr von Metallgegenständen. Fast gleichzeitig riefen zwei Hersteller verschiedene Milchpackungen zurück.