„Tausche Wohnzimmerschrank gegen Tickets“: Kurioses Angebot auf Kleinanzeigen

Von: Yannick Hanke

Auf Kleinanzeigen finden sich immer wieder kuriose Angebote. Nun wollte ein Anbieter an Festival-Tickets kommen – im Tausch gegen ein Mobelstück.

München – Im schier unendlichen Digital-Fundus von Kleinanzeigen (ehemals eBay Kleinanzeigen) findet sich so manche Kuriosität. Angebote, mitunter auch zum Tauschen, die den Betrachter mal verwundert, mal schockiert, oftmals aber auch belustigt zurücklassen. Schließlich kann fast alles beim Online-Kleinanzeigen-Portal feilgeboten werden – nur kann der Hermes-Bote es nicht immer so abliefern, wie es ideal wäre.

Der Fantasie sind dabei nahezu keine Grenzen gesetzt. Das zeigt sich auch bei einem Tauschangebot der ganz besonderen Art. Hier fragt sich, wer den größeren Gewinn machen würde. Materiell, mit Sicherheit aber auch ideell. Vorhang auf für Deutschland sucht den Supertausch.

Kurioses Angebot auf Kleinanzeigen: Anbieter will Wohnzimmerschrank gegen Festivaltickets tauschen

Ende Mai startet in Deutschland traditionell die Saison der Open-Air-Festivals. Manch eines ist bereits lange im Vorfeld ausverkauft. Das trifft auch auf das Watt en Schlick Fest in Dangast (Niedersachsen) zu. Das Festival am Jadebusen lockt mit Live-Musik, Lesungen und der Deutschen Schlickrutsch-Meisterschaft. Ein bunter Mix, der sich längst über die Landesgrenzen Norddeutschlands hinaus herumgesprochen hat.

Kaum, dass die letztjährige Ausgabe vom Watt en Schlick Fest vorbei war, gingen auch schon die Karten für 2023 in den Verkauf. Und zwar am Montag, dem Tag der Abreise. Binnen 30 Minuten war das Kartenkontingent laut den Veranstaltern vergriffen. Doch, wie es im Grunde jeden Sommer der Fall ist, wenn das Herzensfestival näherrückt: Entsprechende Ticket-Gesuche sowie -Angebote finden sich auf diversen Plattformen. Allen voran Kleinanzeigen – wo sogar Lego-Hosen verhökert werden.

Anbieter auf Kleinanzeigen sucht Karten fürs Watt en Schlick Festival – und würde dafür seinen Schrank hergeben

Auf dem Online-Portal für Inserate verschiedenster Art findet sich nämlich folgendes Angebot wieder: „Tausche Wohnzimmerschrank gg Watt en Schlick-Tickets“. So der Titel der Anzeige. Dementsprechend ist auch ein Foto zu sehen, das einen „tadellos erhaltenen Wohnzimmerschrank aus 1964“ zeigt, wie es in der Artikelbeschreibung heißt. Dieser weist Schranktüren und mehrere Schubladen auf, Stauraum sollte also gegeben sein.

Wer zwei Tickets für das Watt en Schlick Fest abzugeben hat, kann diese auf Kleinanzeigen gegen einen Wohnzimmerschrank eintauschen. © C.W./Kleinanzeigen (Screenshot)

Aber reicht das schon, um im Tausch Karten für das Watt en Schlick Fest zu erstehen? Derer zwei werden vom Schrankanbieter gesucht, inklusive Camping. Wer das Festival vom 28. bis 30. Juli in Gänze genießen will und zudem sein Zelt in Dangast aufschlagen möchte, muss nämlich zwei Tickets miteinander kombinieren. Ein Camping-Ticket inklusive Müllpfand kostet 40 Euro, das Ticket fürs Festival an sich ist in verschiedene Preisstufen eingeteilt. Wer den „Sehr frühen Wattwurm“ ergattert, zahlt 79 Euro. Es folgen der „Frühe Wattwurm“ sowie der „Normalpreis 1-4“, wobei letzterer 129 Euro kostet.

„Würde natürlich auch Geld bezahlen“: Schrankanbieter mit weiterem Angebot für Festivalstickets

Wer also zwei Tickets fürs Watt en Schlick mitsamt Camping abzugeben hat, sollte wissen, was ihm der Wohnzimmerschrank wert ist – und Kleinanzeigen nicht mit Tinder verwechseln. Zwei Camping-Tickets ergeben 80 Euro, zwei Tickets der letzten Preisstufe 258 Euro. Somit würden Interessierte Tickets in Höhe von knapp 340 Euro abgegeben und im Gegenzug den „tadellos erhaltenen Wohnzimmerschrank“ erhalten. Dass dieser nur zur Abholung angeboten wird, versteht sich von selbst. Ob hier auch die recht neue „Letzte Preis“-Funktion von Kleinanzeigen greift?

Wer solche Festival-Momente wie beim Auftritt der Band Leoniden auf dem Watt en Schlick Fest 2021 eintauschen möchte, kann dies auf Kleinanzeigen gegen einen Wohnzimmerschrank tun. © Markus Hibbeler/dpa/Archivbild

Bis dato wurde das Tauschangebot auf Kleinanzeigen 169-mal aufgerufen. Online ist das Inserat wiederum seit 9. Mai (Stand: 6. Juni 2023). Ob mittlerweile bereits ein Käufer gefunden wurde und das Angebot lediglich nicht deaktiviert wurde, ist nicht bekannt. Vielleicht hat der Wohnzimmerschrank auch seinen Besitzer behalten – und dieser dennoch seine Karten fürs Watt en Schlick bekommen.

Denn, wie es zuletzt in der kurzen Beschreibung zum Angebot heißt: „Würde natürlich auch Geld bezahlen“. Das wäre zumindest leichter zu verstauen als der Schrank. (han)