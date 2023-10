„Erinnert eher an Alien“: Rewe-Kunde findet rätselhafte Substanz in Buttergemüse

Von: Maximilian Hertel

Was hat sich da in der Packung versteckt? Eine fremdartige Substanz im Buttergemüse von Rewe sorgt auf Facebook für Spekulationen.

Leipzig – Manchmal ist nicht klar, was drin ist. Während sich eine Kundin bei Rewe über einen Hähnchenspieß aus Schweinefleisch wundert, amüsieren sich Kunden von Edeka über einen Sack, der „vorwiegend Kartoffeln“ enthält.

Fehler passieren, nur sind diese nicht immer zum Lachen – wie ein „Ekel-Fund“ bei Lidl zeigt, bei dem einem der Appetit vergeht. Auf Facebook wundert sich nun ein User über ein mysteriösen Bällchen, das offenbar in seinem Rewe-Buttergemüse enthalten war. Probieren will er dieses allerdings nicht.

„Hallo Rewe, kurze Frage: Was ist das?“ – Pulvrige Substanz im Buttergemüse entdeckt

In einem Post auf Facebook bittet der Nutzer Rewe um Auskunft: „Hallo Rewe, kurze Frage: Was ist das?

Schaut aus wie eine pulvrige Substanz (...)“, fragt er und markiert die Supermarkt-Kette in seinem Beitrag. Begleitet wird der Post von einem Bild, auf dem augenscheinlich eine Packung Buttergemüse von der Rewe-Marke „ja!“ zu sehen ist. Darauf liegt ein gelbliches, gefrorenes Bällchen, das in dem Gemüse enthalten gewesen sein soll. Über der Packungsbeschriftung „Buttergemüse“ wurde das Wort „Nein“ eingefügt. Der Käufer bezweifelt nämlich, dass es sich bei dem gefrorenen Bällchen um Butter handelt.

Dass sich der Kunde sicher ist, dass die „pulvrige Substanz“ keine Butter sei, wird auch in den Kommentaren deutlich. Auf die Frage „Eventuell die Butter, umgeben von etwas Eis?“ reagiert der Verfasser des Beitrags: „(...) ich hab das Ding schon angeschnitten... Und hey als Koch kann ich Butter von Eis oder anderen Sachen nicht unterscheiden... Oder wie?“.

Rewe-Kunde postet auf Facebook: „So schaut das Zeug im aufgetauten Zustand aus“

Kurz darauf kommt ein Update seitens des Verfassers in den Kommentaren: „So schaut da Zeug im aufgetauten Zustand aus“, informiert der Nutzer und postet als Beweis ein Bild der rätselhaften Zutat. Nun ist man sich auch hier einig: Wie Butter sieht die Substanz tatsächlich nicht aus! Eine Userin kommentiert belustigt: „Ist bestimmt Astronautenkost“. Auch andere nehmen Anstoß auf die Fremdartigkeit der gelben Masse – „erinnert eher an Alien“, so das Fazit eines Kommentators.

Auf Anfrage von tz.de äußert sich der Käufer des Buttergemüses und Verfasser des Posts auf Facebook zu dem unerwünschten Inhalt. Er habe die Tiefkühlware in einem Rewe in Leipzig erworben. Die Frage, ob er mittlerweile ergründen konnte, woraus die besagte Substanz bestehe, verneinte er in einer Facebooknachricht. Und ist sich sicher: „nachdem ich es im aufgetauten Zustand gesehen habe, will ich das glaube auch nicht, weil es mich sonst wohl heben würde“.

Buttergemüse von der Rewe-Eigenmarke „ja!“ – keine Spur vom mysteriösen Bällchen

Laut der Produktbeschreibung des „ja! Buttergemüse mit feiner Butter-Kräuter-Sauce 300g“ auf rewe.de handelt es sich um eine „Tiefgefrorene, feine Gemüsezubereitung, mit milder Butter-Kräuter-Sauce abgeschmeckt“. Dort sind folgende Zutaten gelistet: Gemüse 91% (Erbsen, Karotten, Blumenkohl, Mais), BUTTER 6%, Petersilie, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumiodat), Zucker, Kartoffelstärke, Zwiebelpulver. Eine eindeutige Antwort, woraus die gelbliche Substanz bestehen könnte, liefert auch die Zutatenliste nicht. Eine Anfrage an Rewe blieb bislang unbeantwortet.

Immer wieder gab es in der Vergangenheit Kritik gegenüber den großen Lebensmittel-Herstellern: Weniger Inhalt, schlechtere Qualität und dreiste Tricks, durch die Preissteigerungen verschleiert werden sollten. Ob es sich bei dem Fund im Buttergemüse nur um einen Produktionsfehler handelt oder dies das Resultat von nachlassender Qualität ist, lässt sich nur schwer beurteilen. (mh)