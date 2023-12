Abstoßende Entdeckung bei Lidl: „Die grausamsten Aufnahmen, die ich bisher gesehen habe“

Von: Anna-Lena Kiegerl

Schlimme Bilder einer spanischen Schweinefarm gelangen an die Öffentlichkeit. Das Fleisch landete auch in deutschen Lidl-Regalen. Zwei Wurst-Produkte sind betroffen.

München – Schweine, die einander fressen, eiternde Wunden, tote Tiere zwischen den Lebenden – das und vieles mehr ist auf den Bildern zu sehen, die eine Schweinefarm in Nordspanien zeigen.

Das Brisante: das Fleisch dieser Tiere wird in einem Schlachthof verarbeitet, der an deutsche Lidl-Märkte liefert. Nicht das erste Mal, dass Produkte des Discounter-Riesen in den Fokus des Tierschutzes geraten.

Tierquälerei in spanischem Schweinebetrieb: Fleisch landete in deutschen Lidl-Regalen

Die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt informiert über den Fall. Die Bilder stammen von der spanischen Tierschutzorganisation Animal Welfare Observatory (AWO), die von Juni bis September, im Rahmen einer Investigativ-Recherche, Bilder aus dem Betrieb in Nordspanien sammelte. Insgesamt fünf Ställe mit 5000 Schweinen zählt die Schweinefarm, die mit dem „Animal Welfair“-Zertifikat ausgezeichnet wurde.

Bis mindestens September 2022 wurde das Fleisch dieser Schweinefarm an einen Schlachthof geliefert, der den Hygienecode von deutschen Lidl-Filialen trägt. Die Produkte wurden im Rahmen der Eigenmarke „Sol & Mar“, unter anderem in den Produkten Chorizo und Salchichón-Salami, vertrieben. Vermutlich besteht diese Verbindung jedoch immer noch.

Diese Lidl-Produkte sind betroffen

Chorizo Extra von Sol & Mar, Salami in Scheiben, 2x100g

Salchichón Extra von Sol & Mar, Salami in Scheiben, 2x100g

Diese Salami-Produkte stammen vom betroffenen Lidl-Zulieferer, der bis mindestens September 2022 von dem nordspanischen Schweinezuchtbetrieb beliefert wurde. © Albert Schweitzer Stiftung

Die Bilder zeigen erschreckende Zustände. Die Tiere leiden unter offenen und eiternden Wunden. Manche haben extreme Hernien, ein Schwein hat einen Eingeweidesack am Bauch, der bis zum Boden herabhängt. Einige Tiere haben angefressene Ohren und nekrotische Wunden an der Stelle, wo zuvor der Schwanz saß. Das alles sind Hinweise auf Kannibalismus, der auch in den Videos aufgezeichnet wurde: so fressen mehrere Schweine ein anderes bei lebendigem Leib.

Mehrere Tierquälerei-Skandale bei Lidl – Hühnermastbetriebe betroffen

Ferkel sind krank oder liegen im Sterben, eines hat sich mit den Hinterbeinen im Spaltenboden verfangen. Überall liegen Schweineleichen und Körperteile, zwischen den lebenden Tieren, in den Gängen oder in Eimern. Es tummeln sich Fliegen und Maden sammeln sich in Pfützen an. Ratten laufen durch die Gänge und sind auch in den Futterbehältern, das Futter ist durchsetzt mit Rattenkot. Zudem wurde aufgezeichnet, wie die Angestellten mit den Tieren umgehen. So werden Ferkel durch die Boxen geworfen, ein Arbeiter uriniert in den Stall.

Mahi Klosterhalfen, Präsident der Albert Schweitzer Stiftung, erklärt: „Die Aufnahmen gehören zu den grausamsten, die ich bisher gesehen habe.“

Es sind erschreckende Bilder, die in einem Schweinezuchtbetrieb in Nord-Spanien entstanden sind. © Albert Schweitzer Stiftung

Sowohl der Eigentümer als auch der Betreiber wurden bereits wegen besonders schwerer Tierquälerei mit Todesfolge angezeigt.

Für Lidl ist es nicht der erste Skandal im Zusammenhang mit Tierquälerei. In den letzten 13 Monaten mehrten sich die Tierschutzskandale in Verbindung mit den zuliefernden Hühnermastbetrieben in verschiedenen europäischen Ländern. Zudem wurden bei Hühnerfleischproben in deutschen Lidl-Filialen in 71 Prozent der Fälle Antibiotika resistente Keime entdeckt.

Erkenntnisse werfen Fragen auf – Hat Lidl ein Tierschutzproblem?

Lidl äußerte sich auf Anfrage unserer Redaktion bisher noch nicht, erklärte allerdings bei Express.de: „Lidl spricht sich in aller Deutlichkeit gegen Tierquälerei aus. Die in den Aufnahmen gezeigten Missstände erschüttern uns und sind nicht akzeptabel.“

Auf Nachfrage beim Lieferanten hätte dieser dem Discounter bestätigt, dass die Geschäftsbeziehungen mit dem Schweinezucht- und Mastbetrieb bereits beendet wurden. Die Tierwohlzertifizierung wäre diesem bereits im Juli 2022 entzogen worden. Die letzte Lieferung an den Lidl-Lieferanten hätte Ende September 2022 stattgefunden. „Nach unseren Erkenntnissen schließen wir daher aus, dass seit Oktober 2022 Schweinefleisch des betroffenen Schweinezucht und -mastbetriebs in unseren Produkten des Herstellers Campofrio verarbeitet wurde“, so Lidl. Wie tagesschau.de berichtet, äußerte sich der Besitzer jedoch widersprüchlich zum Thema.

Klosterhalfen macht Druck auf Lidl: „Noch wichtiger ist zu verstehen, dass das keine Einzelfälle sind. Unsere Veröffentlichungen aus Hühnermastbetrieben in den vergangenen Monaten haben gezeigt, dass Lidl generell ein Tierschutzproblem hat, und zwar europaweit.“