Nach Vorwürfen von Tierquälerei gegen Lidl-Lieferanten: Discounter reagiert und fordert Überprüfung

Lidl sieht sich in den vergangenen Tagen schweren Vorwürfen ausgesetzt. Jetzt reagiert der Discounter auf die Anschuldigungen gegen einen Lieferanten.

Berlin - Tierschutzorganisationen haben Undercover-Aufnahmen aus dem Maststall eines Lidl-Lieferanten veröffentlicht. Auf ihnen ist zu sehen, wie Masthühner nicht nur unter ihren Haltungsbedingungen, sondern auch unter den Folgen ihres angezüchteten Extrem-Wachstums leiden. Die „Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt“ fordert Lidl auf, Verantwortung für die Zustände bei seinen Lieferanten zu übernehmen und die größten Probleme der Hühnermast, allen voran die Qualzucht, anzupacken.

Lidl und Tierquälerei: Videos zeigen Qualzucht bei Lidl-Lieferanten

Die Aufnahmen entstanden bei verdeckten Ermittlungen im Sommer 2022. Gefilmt wurde über mehrere Tage in Niedersachsen, in einem Stall eines großen Lidl-Lieferanten. Die Hühner des Lieferanten werden nach Informationen der Tierschützer unter anderem zu Produkten der Lidl-Eigenmarken „Metzgerfrisch“ und „Grillmeister“ verarbeitet.

Aufnahmen zeigen Masthühner, die in vollen Ställen vor sich hinvegetieren und Probleme haben, sich auf den Beinen zu halten. Die Tiere sind auf ein enormes Wachstum hin gezüchtet, besonders die Brustmuskulatur wird unnatürlich groß. Die Knochen und Organe der Tiere sind damit überlastet. Schmerzen, Deformationen und Organversagen können unter anderem die Folgen sein.

Lidl und Tierquälerei: „Initiative Tierwohl“ erlaubt Qualzucht

All das gehört zum Alltag der Masthühner bei Lidl - denn auch das von Lidl verwendete Label der „Initiative Tierwohl“ erlaubt den Einsatz von Qualzuchten. In den Aufnahmen sind kranke, sterbende, tote und verweste Tiere zu sehen. Die Mitarbeiter übersehen in den riesigen, vollen Ställen offenbar tote Tiere, die dann zwischen ihren Artgenossen bis zur Verwesung liegen bleiben. Solche skandalösen Zustände sind Normalität in der konventionellen Tierhaltung. Es sei einkalkuliert, dass rund fünf Prozent der Tiere schon vor der Schlachtung sterben. Einen Einblick in das Videomaterial bekommt man auf http://www.lidl-fleischskandal.de.

Lidl und Tierquälerei: Lidl kündigt Aufklärung an

Nun hat Lidl eine umfassende Aufklärung der Vorwürfe gegen einen Hähnchen-Lieferanten zugesichert. Lidl spreche sich in aller Deutlichkeit gegen Tierquälerei aus, teilte das Unternehmen am Mittwoch (26. Oktober) in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) mit. Man habe den Lieferanten, der auch andere Marktteilnehmer beliefere, um Stellungnahme gebeten und eine unabhängige Prüfung durch externe Sachverständige veranlasst.

Zusätzlich stellte Lidl gegenüber dem Portal t-online klar: „Eine Gesundheitsgefährdung für Verbraucher besteht ausdrücklich nicht.“ Zuvor hatte unter anderem der Verbraucherschutz Sorgen geäußert: Die Bakterien, die gegen viele Antibiotika widerstandsfähig sind, könnten demnach „zu einem ernsten Gesundheitsrisiko für den Menschen werden“. Auch wahr sei wiederum: An der Haltungsstufe von Fleischprodukten ließe sich nicht grundsätzlich die Qualität festmachen. (dpa)