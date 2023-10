Tabuthema Testament: Was Sie dringend tun sollten, um das Erbe richtig zu regeln

Von: Carolin Gehrmann

Beim Thema Erben kann es zu Streit kommen. Ein Testament frühzeitig zu erstellen, kann diesen vermeiden. Ein Experte erklärt, worauf es dabei ankommt.

Frankfurt – „Bitte nicht streiten!“, lautet der letzte Satz im Testament einer Frau. Was dann folgte, war ein zwölf Jahre andauernder Streit um ihr Vermögen, der durch alle Instanzen ging. Und das nur, weil die Verstorbene zu Lebzeiten das Testament nicht ordnungsgemäß aufgesetzt hatte. Für die Hinterbliebenen kann so etwas nicht nur eine erhebliche emotionale Belastung sein, wie Anwalt und Notar Michael Semrau von der Kanzlei Semrau & Kollegen in Lüneburg erklärt. Ein fehlendes oder falsch aufgesetztes Testament kann die Erben unter Umständen auch teuer zu stehen kommen.

„Viele Privatpersonen kennen das Erbrecht nicht. Sie wissen nicht, dass das Vermögen einer Person immer ein Gesamtpaket aller Besitzpositionen ist“, sagte Semrau gegenüber IPPEN.MEDIA. Im Fall der Dame sei es so gewesen, dass sie sich eines Abends feierlich an den Tisch gesetzt hatte, um ihr Testament zu schreiben. Dabei teilte sie alle ihre Wertgegenstände gerecht unter ihren Liebsten auf. So dachte sie zumindest.

Testament richtig aufsetzen: Was Sie dringend tun sollten, um das Erbe richtig zu regeln

Doch zu ihrem Nachlass gehörten auch Dinge wie Unternehmensbeteiligungen, Finanzierungen und weitere Positionen. Deren Wert konnte nach ihrem Tod nicht so einfach ermittelt werden. Zudem gab es eine große Erbengemeinschaft, daher zog sich die Testamentsvollstreckung enorm in die Länge – bei laufenden Kosten.

„Das hätte vermieden werden können, wenn die Dame gewusst hätte, wie man ein Testament richtig aufsetzt“, sagt der Fachanwalt für Erbrecht. Ein notariell beurkundetes Testament sei da oft die deutlich einfachere Lösung – und rechtlich wasserdicht.

Mit einem notariell beglaubigten Testament ist man rechtlich auf der sicheren Seite

Das Geld dafür sieht der Experte gut investiert. Denn für Laien ist es gar nicht so leicht, beim Testament alles zu bedenken – ohne fachlichen Rat wird es oft teurer. Gerade, wenn viele Personen einer Erbengemeinschaft angehören und zahlreiche Gegenstände des Nachlasses verteilt werden müssen. Häufig wissen Privatleute nicht genau um den Wert bestimmter Besitztümer. Oder Vermögenswerte wie Immobilien oder das Familienunternehmen sind nicht so einfach aufteilbar. Oft müssen sie erst veräußert oder versteigert werden, um den Erlös anteilig in Geldwert auszahlen zu können.

Dass Verbindlichkeiten zum Erbe genauso gehören wie Besitz, wird ebenfalls oft vergessen. Solche und andere Fallstricke beim Erben sind oft einer bestimmten Familienkonstellation geschuldet. Wer bestimmte Wünsche hat, wie sein Erbe nach dem eigenen Tod verteilt werden soll, sollte daher unbedingt ein korrekt aufgesetztes Testament verfassen.

Tabuthema Testament: 60 Prozent der Deutschen finden das Thema Erben unangenehm

Umso wichtiger ist es, seinen Nachlass rechtzeitig zu ordnen – auch wenn der Gedanke an den eigenen Tod oder den eines Liebsten für viele unangenehm ist. Immerhin 60 Prozent der Deutschen sehen laut einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Deutschen Bank so.

„Die Frage, wann der richtige Zeitpunkt ist, um sich Gedanken über sein Erbe zu machen, ist klar beantwortet: Bevor man verstirbt“, betont Erbrechts-Experte Semrau. „Wenn der Erbfall eintritt – und das kann auch bei jungen Menschen ganz plötzlich der Fall sein, etwa durch einen Schicksalsschlag –, müssen sich die Hinterbliebenen ohnehin damit auseinandersetzen.“

Erbrechts-Experte rät, sich so früh wie möglich mit dem eigenen Testament zu beschäftigen

Wenn es kein Testament gibt, greift die gesetzliche Erbfolge – mit teils bösen Überraschungen. In diesem Fall bestimmt der Gesetzgeber, wer zu welchem Teil erbberechtigt ist. Das kann mitunter ziemlich unübersichtlich werden, weiß Semrau aus langjähriger Berufserfahrung. Manchmal findet sich am Ende gar keine Lösung für das Erbe.

Der Experte nennt ein Beispiel: „Ein kinderloses Ehepaar hat ein Haus. Die Ehefrau ist ohne Testament verstorben, aber es gab kein Testament, dass den Mann als Alleinerben benannt hat. Der Mann würde das Haus jetzt gerne verkaufen, um sich ein schönes Pflegeheim zu finanzieren. Das kann er aber nicht, weil er nicht der Alleinerbe ist. Weil es kein Testament gibt, gilt die gesetzliche Erbfolge. Es erben auch noch die Verwandten der Ehefrau, also deren Halbgeschwister aus erster Ehe des lange verstorbenen Schwiegervaters sowie ggf. deren Kinder und Kindeskinder.“

Sie alle sind gemeinsam mit dem Witwer innerhalb der Erbengemeinschaft erbberechtigt, stellt Semrau klar. Obwohl der Mann sie zuvor nie kennengelernt hat.

Die gesetzliche Erbfolge kann oft schwierig sein, besonders bei Patchwork-Konstellationen

Alle rechtmäßigen Erben zu ermitteln, ist für den ihn nahezu unmöglich. Er bleibt also auf dem Haus sitzen. Anders wäre es, wenn ein Testament ihn als alleinigen Erben benennt. Die Verwandten hätten in diesem Fall nicht einmal Anspruch auf einen Pflichtteil. Den hätten zwar die Eltern der Ehefrau gehabt, diese sind aber bereits lange verstorben

Aber wie setzt man ein Testament konkret auf? Ein Musterformular gibt es nicht, da die Ausgestaltung immer individuell und stark abhängig von der jeweiligen Familienkonstellation und Erbmasse ist. Am einfachsten ist eine Testamenterstellung bei einem Notar oder einer Notarin. Dann wird das Testament im Erbfall auf jeden Fall gefunden, da es beim Amtsgericht hinterlegt wurde. Das spart den Hinterbliebenen nicht nur Zeit, sondern auch Geld, da sie letztlich weniger Gebühren zahlen.

Gebühren für ein notarielles Testament Die Notargebühren sind gesetzlich geregelt und richten sich nach dem Wert des zu vererbenden Vermögens. Bei einer Erbmasse im Wert von 300.000 Euro fallen beispielsweise 635 Euro (zzgl. Auslagen und Mehrwertsteuer) an. Bei einem selbst verfassten Testament zahlen die Erben dagegen die doppelte Gebühr – 635 Euro für die Beantragung des Erbscheins beim Amtsgericht sowie weitere 635 Euro für die Erteilung des Scheins.

Auch vorweggenommene Schenkungen und Übertragungen sollten vertraglich festgehalten werden

Vor dem Termin in der Notarkanzlei sollte man alle wesentlichen Vermögenswerte zusammenstellen, rät Semrau. Mit einer Liste über alle Wertgegenstände, aber auch über Verträge und Verbindlichkeiten, wird dann im Fall von Eheleuten genau geklärt, welche Positionen zu wem gehören.

Anschließend werden die Posten nach den Wünschen der Erbgebenden verteilt, Unklarheiten und Fallstricke beseitigt und ein entsprechender Testamentsentwurf aufgesetzt. Der wird nach erneuter Prüfung mit etwas zeitlichem Abstand unterschrieben und beurkundet.

Die beste Methode, um Streit zu vermeiden: Frühzeitig im Familienkreis zusammensetzen und reden

Kommt es schon vor dem Tod der Erbgebenden zu Schenkungen oder zahlt ein Kind das andere aus, weil es das Haus der Eltern später einmal erben möchte, liegt eine sogenannte vorweggenommene Erbfolge vor. Auch das sollte in einem notariell beurkundeten Vertrag festgehalten werden, damit die Frage geklärt ist, wie sich diese Schenkungen auf den späteren Pflichtteil der Erbberechtigten auswirken. Also: Wird die erhaltene Summe darauf angerechnet oder nicht? Auch hier ist essenziell, dass die Beteiligten miteinander kommunizieren und das Tabuthema Erben frühzeitig angehen, um späteren Streit zu vermeiden.